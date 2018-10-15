أردوغان: تركيا الدولة الوحيدة القادرة على ريادة العالم الإسلامي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تركيا الدولة الوحيدة القادرة على ريادة العالم الاسلامي بأسره، بإرثها التاريخي وموقعها الجغرافي وثرائها الثقافي".
جاء ذلك في كلمة له خلال لقائه مفتيي الولايات، في المجمع الرئاسي، بالعاصمة أنقرة، الاثنين.
التفاصيل:
- أردوغان أشار إلى الثراء الثقافي لتركيا، الذي ضمن أن تعيش المعتقدات المختلفة بسلام، على مر العصور.
- أردوغان شدد على ضرورة إبقاء أبواب المساجد مفتوحة دائما.
- أردوغان: ينبغي ألا نجعل من مساجدنا أماكن يصلي فيه الناس ومن ثم يغادر الجميع عقب الصلاة، وتقفل أبوابها.
خلفية:
- تصريحات أردوغان تأتي بعد يوم من تصريح مصدر سعودي مسؤول بعد تلويح الولايات المتحدة بعقوبات على السعودية على خلفية قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي قال فيها إن "المملكة العربية السعودية ومن موقعها الرائد في العالمين العربي والإسلامي، لعبت دوراً بارزاً عبر التاريخ في تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".
- المصدر السعودي: "لا تزال المملكة تعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز هذه الأهداف، مستندة في كل ذلك إلى مكانتها الخاصة، بوصفها مهبط الوحي، وقبلة المسلمين". وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).