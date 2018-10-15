أردوغان: تركيا الدولة الوحيدة القادرة على ريادة العالم الإسلامي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تركيا الدولة الوحيدة القادرة على ريادة العالم الاسلامي بأسره، بإرثها التاريخي وموقعها الجغرافي وثرائها الثقافي".

جاء ذلك في كلمة له خلال لقائه مفتيي الولايات، في المجمع الرئاسي، بالعاصمة أنقرة، الاثنين.

التفاصيل:

أردوغان أشار إلى الثراء الثقافي لتركيا، الذي ضمن أن تعيش المعتقدات المختلفة بسلام، على مر العصور.

أردوغان شدد على ضرورة إبقاء أبواب المساجد مفتوحة دائما.

أردوغان: ينبغي ألا نجعل من مساجدنا أماكن يصلي فيه الناس ومن ثم يغادر الجميع عقب الصلاة، وتقفل أبوابها.

خلفية: