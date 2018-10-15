البث الحي
سياسة

أدلة على قتل خاشقجي والسعودية تستعد للاعتراف

جمال خاشقجي عرف بانتقاده لبعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
جمال خاشقجي عرف بانتقاده لبعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
15/10/2018

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية، الاثنين، نقلا عن مصدرين لم تسمهما أن السعودية تعد تقريرا تعترف فيه بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي نتيجة تحقيق جرى بشكل خاطئ.

تطورات القضية:
  • شبكة (سي.إن.إن) قالت إن أحد المصدرين حذر من أن هذا التقرير مازال قيد الإعداد وقد يتغير.
  • المحطة نقلت عن المصدر الآخر قوله إن من المرجح أن يخُلص التقرير إلى أن هذه العملية جرت من دون إذن وأن من تورطوا فيها سيحاسبون.
  • سي إن إن نقلت عن مصادرها أن الهدف من العملية كان اختطاف خاشقجي وليس قتله.
  • مصدر في مكتب المدعي العام التركي قال لـ "الجزيرة" إن الفحص الأولي للقنصلية السعودية في إسطنبول أظهر أدلة بارزة تدعم شبهة تعرض خاشقجي لجريمة قتل رغم محاولات طمسها.
  • المصدر: تحليل الأدلة التي حصلنا عليها سيضيف معلومات مهمة.
  • المصدر: توصلنا لأدلة تدعم شبهاتنا في مقتل خاشقجي.
  • المصدر: نحتاج ليومين أو ثلاثة لإظهار النتائج النهائية. 
  • المصدر: فريقنا فتش جميع غرف القنصلية السعودية وحصل على أدلة مهمة.
  • وسائل إعلام سعودية قالت إن الرياض تشرع في استدعاء سعوديون تواجدوا في تركيا إبان حادث خاشقجي.
المصدر : الجزيرة + وسائل إعلام
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)