أدلة على قتل خاشقجي والسعودية تستعد للاعتراف

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية، الاثنين، نقلا عن مصدرين لم تسمهما أن السعودية تعد تقريرا تعترف فيه بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي نتيجة تحقيق جرى بشكل خاطئ.
تطورات القضية:
- شبكة (سي.إن.إن) قالت إن أحد المصدرين حذر من أن هذا التقرير مازال قيد الإعداد وقد يتغير.
- المحطة نقلت عن المصدر الآخر قوله إن من المرجح أن يخُلص التقرير إلى أن هذه العملية جرت من دون إذن وأن من تورطوا فيها سيحاسبون.
- سي إن إن نقلت عن مصادرها أن الهدف من العملية كان اختطاف خاشقجي وليس قتله.
- مصدر في مكتب المدعي العام التركي قال لـ "الجزيرة" إن الفحص الأولي للقنصلية السعودية في إسطنبول أظهر أدلة بارزة تدعم شبهة تعرض خاشقجي لجريمة قتل رغم محاولات طمسها.
- المصدر: تحليل الأدلة التي حصلنا عليها سيضيف معلومات مهمة.
- المصدر: توصلنا لأدلة تدعم شبهاتنا في مقتل خاشقجي.
- المصدر: نحتاج ليومين أو ثلاثة لإظهار النتائج النهائية.
- المصدر: فريقنا فتش جميع غرف القنصلية السعودية وحصل على أدلة مهمة.
- وسائل إعلام سعودية قالت إن الرياض تشرع في استدعاء سعوديون تواجدوا في تركيا إبان حادث خاشقجي.