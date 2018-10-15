أدلة على قتل خاشقجي والسعودية تستعد للاعتراف

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية، الاثنين، نقلا عن مصدرين لم تسمهما أن السعودية تعد تقريرا تعترف فيه بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي نتيجة تحقيق جرى بشكل خاطئ.

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