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نتنياهو يهدد حماس برد "مؤلم للغاية"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
14/10/2018

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد حركة حماس برد "مؤلم للغاية" في حال استمرت المواجهات التي تقع شرقي قطاع غزة.

تصريحات نتنياهو خلال اجتماع حكومته:
  • يبدو أن حماس لم تستوعب الرسالة بأنه إذا لم تتوقف عن الهجمات العنيفة ضدنا فسيتم إيقافها بطريقة أخرى ستكون مؤلمة، مؤلمة للغاية.
  • نحن قريبون جدا من نشاط من نوع مختلف، نشاط آخر سوف يشمل توجيه ضربات قوية للغاية. إذا كان لحماس عقل سليم فعليها أن توقف النيران والمشاغبات العنيفة فورا.
خلفية:
  • تأتي تهديدات نتنياهو بعد استشهاد سبعة فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة يوم الجمعة، في إطارات مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر السابع على التوالي.
  • كانت الجمعة الماضية هي التاسعة والعشرين منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس/ آذار الماضي.
  • على مدار الاحتجاجات استشهد أكثر من مئتي فلسطيني وأصيب 22 ألف آخرون، بحسب إحصائيات فلسطينية.
  • تطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، كما تؤكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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