نتنياهو يهدد حماس برد "مؤلم للغاية"

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد حركة حماس برد "مؤلم للغاية" في حال استمرت المواجهات التي تقع شرقي قطاع غزة.

تصريحات نتنياهو خلال اجتماع حكومته:

يبدو أن حماس لم تستوعب الرسالة بأنه إذا لم تتوقف عن الهجمات العنيفة ضدنا فسيتم إيقافها بطريقة أخرى ستكون مؤلمة، مؤلمة للغاية.

نحن قريبون جدا من نشاط من نوع مختلف، نشاط آخر سوف يشمل توجيه ضربات قوية للغاية. إذا كان لحماس عقل سليم فعليها أن توقف النيران والمشاغبات العنيفة فورا.

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