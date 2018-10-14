نتنياهو يهدد حماس برد "مؤلم للغاية"

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد حركة حماس برد "مؤلم للغاية" في حال استمرت المواجهات التي تقع شرقي قطاع غزة.
تصريحات نتنياهو خلال اجتماع حكومته:
- يبدو أن حماس لم تستوعب الرسالة بأنه إذا لم تتوقف عن الهجمات العنيفة ضدنا فسيتم إيقافها بطريقة أخرى ستكون مؤلمة، مؤلمة للغاية.
- نحن قريبون جدا من نشاط من نوع مختلف، نشاط آخر سوف يشمل توجيه ضربات قوية للغاية. إذا كان لحماس عقل سليم فعليها أن توقف النيران والمشاغبات العنيفة فورا.
خلفية:
- تأتي تهديدات نتنياهو بعد استشهاد سبعة فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة يوم الجمعة، في إطارات مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر السابع على التوالي.
- كانت الجمعة الماضية هي التاسعة والعشرين منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس/ آذار الماضي.
- على مدار الاحتجاجات استشهد أكثر من مئتي فلسطيني وأصيب 22 ألف آخرون، بحسب إحصائيات فلسطينية.
- تطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، كما تؤكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.