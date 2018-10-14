ناشطتان من نيوزيلندا تجمعان أموالا للفلسطينيين بعد غرامة إسرائيلية

حفلها في نفس الشهر بعد حملة من حركة "بي دي إس" (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل) التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتضمنت الحملة خطاب الناشطتين.