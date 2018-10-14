ناشطتان من نيوزيلندا تجمعان أموالا للفلسطينيين بعد غرامة إسرائيلية

جمعت ناشطتان مؤيدتان للفلسطينيين من نيوزيلندا تبرعات للأعمال الخيرية بعدما قضت محكمة إسرائيلية بتغريمهما لدورهما في إقناع مغنية نيوزيلندية بإلغاء حفل في تل أبيب العام الماضي.
التفاصيل:
- قالت الناشطتان جاستين ساكس ونادية أبو شنب الأسبوع الماضي إنهما لن تدفعا الغرامة وقدرها 45 ألف شيقل (12423 دولارا) لتعويض ثلاث فتيات إسرائيليات.
- الناشطتان وصفتا الحكم بأنه "حيلة" لتخويف منتقدي إسرائيل.
- بدلا من ذلك، دعت الناشطتان إلى التبرع بالأموال من خلال الموقع الإلكتروني (givealittle.co.nz) لصالح رعاية الصحة العقلية وتمكين المرأة في قطاع غزة.
- قالت نادية لراديو نيوزيلندا: "نظرا لأننا تعرضنا بالفعل لهذا النوع من الضغط، شعرنا أنه من الملائم إعادة تركيز القضية على فلسطين".
- جمعت الناشطتان 14 ألف دولار نيوزلندي (9108 دولارات) حتى اليوم الأحد.
خلفية:
- كانت الناشطتان قد كتبتا خطابا مفتوحا على موقع (thespinoff.co.nz) في ديسمبر/كانون الأول الماضي حث مغنية البوب النيوزيلندية لورد على إلغاء حفلها المزمع في إسرائيل.
- ألغت لورد حفلها في نفس الشهر بعد حملة من حركة "بي دي إس" (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل) التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتضمنت الحملة خطاب الناشطتين.