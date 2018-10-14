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سياسة

ناشطتان من نيوزيلندا تجمعان أموالا للفلسطينيين بعد غرامة إسرائيلية

مغنية البوب النيوزيلندية لورد - أرشيفية
مغنية البوب النيوزيلندية لورد - أرشيفية
14/10/2018

جمعت ناشطتان مؤيدتان للفلسطينيين من نيوزيلندا تبرعات للأعمال الخيرية بعدما قضت محكمة إسرائيلية بتغريمهما لدورهما في إقناع مغنية نيوزيلندية بإلغاء حفل في تل أبيب العام الماضي.

التفاصيل:
  • قالت الناشطتان جاستين ساكس ونادية أبو شنب الأسبوع الماضي إنهما لن تدفعا الغرامة وقدرها 45 ألف شيقل (12423 دولارا) لتعويض ثلاث فتيات إسرائيليات.
  • الناشطتان وصفتا الحكم بأنه "حيلة" لتخويف منتقدي إسرائيل.
  • بدلا من ذلك، دعت الناشطتان إلى التبرع بالأموال من خلال الموقع الإلكتروني (givealittle.co.nz) لصالح رعاية الصحة العقلية وتمكين المرأة في قطاع غزة.
  • قالت نادية لراديو نيوزيلندا: "نظرا لأننا تعرضنا بالفعل لهذا النوع من الضغط، شعرنا أنه من الملائم إعادة تركيز القضية على فلسطين".
  • جمعت الناشطتان 14 ألف دولار نيوزلندي (9108 دولارات) حتى اليوم الأحد.
خلفية:
  • كانت الناشطتان قد كتبتا خطابا مفتوحا على موقع (thespinoff.co.nz) في ديسمبر/كانون الأول الماضي حث مغنية البوب النيوزيلندية لورد على إلغاء حفلها المزمع في إسرائيل.
  • ألغت لورد حفلها في نفس الشهر بعد حملة من حركة "بي دي إس" (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل) التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتضمنت الحملة خطاب الناشطتين.
المصدر : رويترز
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