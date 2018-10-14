معارض سعودي بكندا: السعودية تنصتت على محادثاتي مع خاشقجي

قال المعارض السعودي المقيم في كندا، عمر بن عبد العزيز، إن السلطات السعودية تجسست عليه وعلى صديقه الصحفي المختفي جمال خاشقجي، عبر برنامج تجسس حاسوبي.

التفاصيل:

عبد العزيز قال في حوار مع شبكة "سي بي إس" الكندية الرسمية، إن السلطات تجسست على محادثات خاشقجي معه ومع نشطاء آخرين.

عبد العزيز: "تنصّتوا على محادثاتي مع خاشقجي، وعلى محادثات خاشقجي مع نشطاء آخرين في كندا والولايات المتحدة وتركيا والسعودية".

عبد العزيز أشار إلى أن مختبر أبحاث "سيتيزن لاب" التابع لجامعة تورونتو الكندية أجرى دراسة على عمليات التنصت التي تعرض لها.

المختبر أكد في تقريره وجود أدلة على استهدافي واستهداف خاشقجي من قبل برامج تجسس قوية تُباع للدول .

عبد العزيز أعرب عن قلقه من أن يلقى ذات المصير الذي لقيه خاشقجي، مضيفا أن "صوت خاشقجي كان يسبب الصداع للحكومة السعودية.

المعارض السعودي لفت إلى أن خاشقجي كان يشعر بالأمان في الولايات المتحدة.

عبد العزيز ذكر أن "آخر محادثة هاتفية له مع خاشقجي كانت في 28 من سبتمبر/أيلول الماضي، قبل مغادرته الولايات المتحدة، وكان يحضّر أوراقا بخصوص الزواج".

في 2 من أكتوبر/ تشرين أول الماضي قالت وزارة الخارجية الكندية إنها تأخذ بجدية الادعاءات بقيام السعودية بالتجسس الإلكتروني على معارض سعودي مقيم في كندا.

بيان الخارجية الكندية جاء عقب تقرير أعده "مختبر المواطن" التابع لكلية السياسة العامة والشؤون الدولية كشف أن السلطات السعودية استخدمت برنامجا تابعا لمجموعة إسرائيلية تدعى "إن إس أو"، وهي متخصصة في الحرب الرقمية، وبرنامج تجسس يسمى "بيغاسوس" لاختراق هاتف المعارض عمر عبد العزيز.

التقرير أكد أن الباحثين تمكنوا من تحديد نشاط هذا البرنامج، وأن مصدر تشغيله هو السعودية.

المعارض السعودي عمر عبد العزيز حاصل على اللجوء في كندا، ويدرس في جامعة كيبيك، وينتقد بشدة سياسات السلطات السعودية ولا سيما انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

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