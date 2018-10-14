عيد ميلاد خاشقجي.. خديجة تسأل: أين جمال؟

قالت الباحثة التركية خديجة جنكيز إن (السبت) 13 أكتوبر/ تشرين الأول يصادف ذكرى ميلاد خطيبها الكاتب السعودي جمال خاشقجي.
التفاصيل:
- خديجة لفتت إلى أنها كانت تخطط للاحتفال بذكرى ميلاد خاشقجي وبلوغه سن الستين.
- جنكيز أوضحت في تغريدة على موقع "تويتر" أنها كانت تنوى دعوة خاشقجي وأصدقاه المقربين للاحتفال في أحد مطاعم البسفور بإسطنبول.
- طالبت السلطات السعودية بالإفصاح رسميا عن مكان جمال خاشقجي.
اختفاء خاشقجي كما حكته خديجة:
- خاشقجي لم يكن مترددا كثيرا في دخول القنصلية السعودية، لا سيما أن الزيارة التي اختفى فيها كانت الثانية له، وأن الزيارة الأولى أجراها في 28 سبتمبر الماضي
- في الزيارة الأولى حظي جمال بمعاملة جيدة من قِبل مسؤولي القنصلية، وتلقى التهاني بمناسبة عزمه على الزواج.
- عندما سألته عن الجهة التي يجب أن أتواصل معها في حال حدوث أي طارئ، قال لي بأن ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي من أصدقائه المقربين في تركيا، وأنه بالإمكان التواصل معه.
- دخل القنصلية للحصول على وثيقة تثبت بأنه أعزب لإتمام الزفاف
- بعد انتظار طويل أبلغني موظف السفارة أنه تفقد كافة الغرف ولم ير أحدا فاتصلت بمستشار الرئيس التركي.
خلفيات:
- خديجة جنكيز هي باحثة تركية متخصصة في الشأن العماني.
- تعرفت جنكيز إلى جمال خاشقجي في مؤتمر منذ عدة أشهر وكانا يخططان للزواج.
- خديجة قالت في تصريحات إعلامية أنهم كانا يخططان لحياة بين واشنطن وإسطنبول.
- اختفى جمال خاشقجي منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.