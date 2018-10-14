شاهد: معاناة صيادي غزة بعد تقليص الاحتلال لمنطقة الصيد

يكافح صيادو غزة من أجل إعالة أسرهم بعد أن قلصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحة الصيد في بحر غزة من تسعة إلى ستة أميال بحرية.

انخفاض الإنتاجية:

الصياد الفلسطيني أكرم مقداد قال إنه يكافح من أجل إعالة أسرته المكونة من 10 أفراد بعد أن قلصت إسرائيل منطقة الصيد، وهو ما أثر بشكل واضح على عملهم وإنتاجهم.

قال مقداد (45 عامًا)، هو واحد من نحو 3700 صياد في غزة، إن الحياة أصبحت لا تطاق بسبب تقليص مساحة الصيد.

التجار في سوق السمك بغزة، يقولون إن الأسعار قد ارتفعت لأن المعروض من الأسماك لا يمكن أن يلبي الطلب في قطاع يضم مليوني شخص، ويعيش أزمة اقتصادية كبيرة .

الصياد علي العاصي البالغ من العمر 64 عامًا قال أيضا إن الصيادين الفلسطينيين أصبحوا محاصرين في مساحة ضيقة، ولا يستطيعون الخروج عنها، حيث تواجههم سلطات الاحتلال من الشمال، كما تمنعهم السلطات المصرية من دخول المياه المصرية في الجنوب.

خلفيات: