شاهد: إسرائيلية تدهس عامليْن فلسطينييْن بالضفة المحتلة

من ناحية أخرى لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، رعاة الأغنام واحتجزت ثلاثة منهم بالقرب من خلة "مكحول" في الأغوار الشمالية.

يتعرض رعاة الأغنام في مناطق الأغوار لملاحقات الاحتلال والمستوطنين بشكل شبه يومي، كما يحتجز آخرون لساعات طويلة، ولا يفرج عنهم، إلا بدفع كفالات مقابل ذلك.