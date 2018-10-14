شاهد: إسرائيلية تدهس عامليْن فلسطينييْن بالضفة المحتلة

أصيب عاملان فلسطينيان بجروح، اليوم الأحد، جراء دهسهما من قبل مستوطِنة إسرائيلية شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، فيما اقتلع مستوطنون مئات من أشجار الزيتون المثمرة جنوب بيت لحم.
دهس فلسطينيين
وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أفادت بأن مستوطنة دعست شابين بالقرب من مستوطنة "كرني شمرون" القريبة من كفر لاقف شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح بليغة في الرأس، فيما تعرض الثاني لإصابة متوسطة في الكتف والرأس.
الشابان تم نقلهما بواسطة سيارة إسعاف الهلال الأحمر في قلقيلية إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، والذي قام بتحويلهما الى مستشفى العربي التخصصي في نابلس، بعد أن رفضت شرطة الاحتلال الإسرائيلية نقلهما للعلاج إلى داخل أراضي عام 48.
الليلة الماضية، أصيب أيضًا شاب مقدسي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، إثر دهسه من قبل أحد المستوطنين، وتم نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
مواقع إخبارية فلسطينية ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة للحظة الدهس.
اقتلاع الزيتون:
في الضفة المحتلة أيضًا، اقتلع مستوطنون، اليوم الأحد، المئات من أشجار الزيتون المثمرة والعنب في أراض ببلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، كما دمر وسرق آخرون عشرات أشجار الزيتون بمدينة نابلس شمالًا، فيما شقت جرافات المستوطنين طريقًا استيطانيًا جديدًا جنوب الضفة.
المزارع الفلسطيني محمد عصيدة الذي تمكن من الوصول لأرضه القريبة من بؤرة "حفاد جلعاد" الاستيطانية المقامة على أراضي القرية، فوجئ -بعد الحصول على تنسيق لثلاثة أيام لقطف الزيتون- بسرقة المستوطنين لثمار أكثر من 50 شجرة زيتون من أرضه، وتكسير 50 غرسة أخرى، مضيفًا أن قطعة الأرض المسروقة كانت تنتج سنويا قرابة 30 تنكة زيت.
عصيدة أشار إلى أن الاحتلال يمنع المواطنين من الوصول إلى هذه المنطقة؛ بحجة قربها من البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد" التي أقيمت مطلع العام الجاري، لافتًا إلى أنه حاول الوصول إليها قبل عدة أيام، لكن الاحتلال منعه.
تجريف وملاحقة:
منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر، أحمد صلاح، قال إن سكان مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضٍ فلسطينية جنوب الضفة اقتلعوا 370 شتلة عنب و30 شتلة زيتون، عمرها لا يتجاوز السنتين، في أراضي منطقة "الحريقة"، كما بدأت جرافات المستوطنين شقّ طريق استيطاني جنوب محافظة بيت لحم.
صلاح أشار إلى أن أعمال التجريف واقتلاع الأشتال والأشجار تصاعدت في الفترة الأخيرة في أراضي بلدة الخضر.
من ناحية أخرى لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، رعاة الأغنام واحتجزت ثلاثة منهم بالقرب من خلة "مكحول" في الأغوار الشمالية.
يتعرض رعاة الأغنام في مناطق الأغوار لملاحقات الاحتلال والمستوطنين بشكل شبه يومي، كما يحتجز آخرون لساعات طويلة، ولا يفرج عنهم، إلا بدفع كفالات مقابل ذلك.