سي إن إن: نجل خاشقجي ممنوع من مغادرة السعودية منذ شهور

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر قالت إنها "مقربة" من عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي قولها إن نجله صلاح غير قادر على السفر خارج المملكة العربية السعودية منذ شهور عدة.
التفاصيل:
- "سي إن إن" كشفت أنها طلبت من المسؤولين السعوديين "التعليق على هذه الادعاءات"، لكنها لم تحصل بعد على جواب، كما حاولت الاتصال بصلاح أكبر أبناء جمال خاشقجي لكنه لم يرد.
- مصادر لـ "سي إن إن" أكدت أن السلطات السعودية أبطلت جواز سفر صلاح خاشقجي الذي يعيش حاليا في جدة.
- الناشط السعودي المعارض المقيم في كندا عمر بن عبد العزيز أفاد قبل ذلك بأن السلطات السعودية منعت أسرة جمال خاشقجي وذويه من السفر منذ مغادرته المملكة.
- الناشط ذكر في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري أن خاشقجي أكد له شخصيا هذه المعلومة، كما دعا إلى الضغط على السلطات السعودية من أجل إخراج أسرة خاشقجي من البلاد وتأمين الحماية لها.
خلفية:
- خاشقجي اختفى ظهر يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بعد أن دخل مبنى القنصلية ولم يخرج منه، وتحدثت تقارير صحفية وتصريحات لمسؤولين أتراك عن أنه تم تعذيبه وقتله ونقل جثمانه إلى مكان أو أماكن مجهولة.
- صحف تركية نشرت منذ أيام أسماء وصور 15 سعوديا قالت إنهم أعضاء في فريق أمني خاص قدم إلى إسطنبول في اليوم نفسه بهدف اختطاف أو اغتيال خاشقجي، حيث دخلوا مبنى القنصلية وغادروه بعد ساعات في سيارات دبلوماسية توجه بعضها إلى بيت القنصل.
- الفريق الأمني المذكور أكد أنه تم استجوب خاشقجي في القنصلية وتعذيبه وقتله، ثم قطع جثته إلى أجزاء ونقلها خارج المبنى.