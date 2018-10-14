سي إن إن: نجل خاشقجي ممنوع من مغادرة السعودية منذ شهور

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر قالت إنها "مقربة" من عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي قولها إن نجله صلاح غير قادر على السفر خارج المملكة العربية السعودية منذ شهور عدة.

التفاصيل:

"سي إن إن" كشفت أنها طلبت من المسؤولين السعوديين "التعليق على هذه الادعاءات"، لكنها لم تحصل بعد على جواب، كما حاولت الاتصال بصلاح أكبر أبناء جمال خاشقجي لكنه لم يرد.

مصادر لـ "سي إن إن" أكدت أن السلطات السعودية أبطلت جواز سفر صلاح خاشقجي الذي يعيش حاليا في جدة.

الناشط السعودي المعارض المقيم في كندا عمر بن عبد العزيز أفاد قبل ذلك بأن السلطات السعودية منعت أسرة جمال خاشقجي وذويه من السفر منذ مغادرته المملكة.

الناشط ذكر في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري أن خاشقجي أكد له شخصيا هذه المعلومة، كما دعا إلى الضغط على السلطات السعودية من أجل إخراج أسرة خاشقجي من البلاد وتأمين الحماية لها.

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