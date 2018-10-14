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سناتور جمهوري: علينا مواجهة السعودية حفاظا على سمعتنا في مجال حقوق الإنسان

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
14/10/2018

قال السناتور الجمهوري ماركو روبيو إن على الولايات المتحدة مواجهة السعودية وإلا خاطرت بمصداقيتها في مجال حقوق الإنسان إذا ثبتت المزاعم حول تورط المملكة في قتل الصحفي جمال خاشقجي

تصريحات روبيو جاءت خلال مقابلة له مع قناة (سي.بي.إس) التلفزيونية الأمريكية.

ماذا قال؟
  • إذا لم نتخذ إجراءً، من الممكن أن يشمل حتى مبيعات السلاح، نتيجة لذلك، واتضح أن السعودية متورطة في مقتل خاشقجي كما يقولون. عندئذ لن نكون قادرين على أن نواجه بشكل صارم أو بمصداقية، بوتين أو الأسد أو مادورو في فنزويلا، أو الصينيين وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان.
  • صفقات السلاح يجب ألا تمنع العقاب الممكن.
  • ليس هناك ما يكفي من المال في العالم لاستعادة مصداقيتنا في مجال حقوق الإنسان إذا لم نمض قدما ونتخذ إجراء سريعا.
  • لا يمكننا أبدا أن نكون صوتا لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم إذا سمحنا لموقف كهذا بأن يمر دون أن نفعل شيئا بشأنه.
معلومات أساسية:
  • في مقابلة منفصلة مع (سي.بي.إس) ستذاع (الأحد) تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالوصول إلى حقيقة ما حدث، وقال إنه سيكون هناك "عقاب شديد" إذا ثبت أن الحكومة السعودية قتلت خاشقجي. لكن ترمب قال للصحفيين أمس (السبت) إن الولايات المتحدة لا بد أن تزن المنفعة الاقتصادية التي حققتها من صفقة سلاح جار تنفيذها قيمتها 110 مليارات دولار للجيش السعودي عندما تخطط للرد.
  • خاشقجي اختفى بعد أن دخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لاستخراج أوراق لزواجه المقبل. وقال المسؤولون الأتراك وخطيبته إنه لم يخرج من المبنى.
  • مصادر تركية قالت لـ "رويترز" إنها تعتقد أن خاشقجي قتل في القنصلية وأن جثته نقلت إلى مكان آخر، وهو ما تقول الرياض إنه لا أساس له من الصحة.
  • خاشقجي كاتب عامود في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشر فيه انتقادات لمسؤولين سعوديين بينهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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