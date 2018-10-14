حزب العمال البريطاني: لو كنا في السلطة لأوقفنا مبيعات الأسلحة إلى السعودية

قالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية لحزب العمال البريطاني المعارض، الأحد، إن الحزب كان سيوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية لو كان في السلطة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ماذا قالت.

المتحدثة باسم حزب العمال للشؤون الخارجية، إميلي ثورنبيري، والتي تعد بمثابة وزيرة الخارجية في حكومة الظل، قالت لبرنامج أندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن "محصلة الأدلة" تشير إلى أن السعودية قتلت الصحفي.

ثورنبيري: "يمكننا أن نوقف بيع الأسلحة للسعودية في الظروف الراهنة لحين تغييرها لأساليبها. كنا سنوضح بذلك أننا نختلف معهم".

ثورنبيري: "أعتقد أن بلادنا اكتفت من ذلك. أعتقد أن علينا أن نتصدى لهم ونقول إن طريقة التصرف الحالية غير مقبولة".

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت كان قد دعا السعودية لتفسير ما حدث لخاشقجي.

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