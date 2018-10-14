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سياسة

حزب العمال البريطاني: لو كنا في السلطة لأوقفنا مبيعات الأسلحة إلى السعودية

الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي
الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي
14/10/2018

قالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية لحزب العمال البريطاني المعارض، الأحد، إن الحزب كان سيوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية لو كان في السلطة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ماذا قالت.
  • المتحدثة باسم حزب العمال للشؤون الخارجية، إميلي ثورنبيري، والتي تعد بمثابة وزيرة الخارجية في حكومة الظل، قالت لبرنامج أندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن "محصلة الأدلة" تشير إلى أن السعودية قتلت الصحفي.
  • ثورنبيري: "يمكننا أن نوقف بيع الأسلحة للسعودية في الظروف الراهنة لحين تغييرها لأساليبها. كنا سنوضح بذلك أننا نختلف معهم".
  • ثورنبيري: "أعتقد أن بلادنا اكتفت من ذلك. أعتقد أن علينا أن نتصدى لهم ونقول إن طريقة التصرف الحالية غير مقبولة".
  • وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت كان قد دعا السعودية لتفسير ما حدث لخاشقجي.
خلفيات:
  • خاشقجي دخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول للحصول على وثائق مطلوبة للزواج.
  • مسؤولون سعوديون قالوا إنه غادر بعد وصوله بفترة وجيزة فيما قال مسؤولون أتراك وخطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج قط من المبنى.
  • مصادر تركية قالت لـ"رويترز" إن التقييم الأولي للشرطة هو أن خاشقجي قُتل عمدا داخل القنصلية، وتنفي الرياض تلك المزاعم.
  • خاشقجي من أبرز منتقدي الحكومة السعودية، وكان يقيم في الولايات المتحدة.
المصدر : رويترز
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