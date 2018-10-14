ترمب: ماتيس "قد" يستقيل من منصب وزير الدفاع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن وزير الدفاع جيمس ماتيس "ربما" يعتزم الاستقالة من منصبه.
وأضاف في مقابلة مسجلة مع برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة (سي بي إس) "ربما يغادر (ماتيس)، أعني أنه في مرحلة ما كل شخص يغادرK هذه هي واشنطن".
ماذا قال؟
- ترمب قال أن ماتيس "لم يبلغني بخططه فيما يتعلق بالاستقالة"، مشيرا إلى أنه تناول "الغداء معه قبل يومين".
- ترمب وصف وزير الدفاع ماتيس بأنه "شخص طيب" وأن علاقتهما "جيدة للغاية" وأضاف قائلا "أعتقد أنه نوعا ما ديمقراطي، إذا أردتم معرفة الحقيقة".
- ترمب لم يرد على سؤال بشأن ما إذا كان يرغب في أن يستقيل ماتيس.
تعليق البنتاغون
- المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكولونيل روب مانينغ، قال في بيان مقتضب: "الوزير ماتيس يركز تماما على أداء عمله – لضمان أن يظل الجيش الأمريكي أكثر قوة فتكا على الكوكب".
خلفية
- ماتيس صرح الشهر الماضي أنه لا يفكر في الاستقالة، قائلا "بالطبع لا أفكر في المغادرة. أحب هذا المكان".
- الحديث عن مغادرة ماتيس من منصبه يأتي بعد أن ألمح ترمب إلى تغييرات مقبلة في إدارته بعد تقديم سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي استقالتها من منصبها، وقد صرح ترمب وقتها إنه "يغير بعض الأشياء" من حوله.
- ترمب قال: "أعتقد أنّ لدينا حكومة عظيمة. أنا غير سعيد ببعض الأشخاص. أنا غير متحمس لأشخاص آخرين فيما هناك بعض الأشخاص الذين أتحمس لهم للغاية".
- ماتيس كان واحدا من أوائل من اختارهم ترمب في إدارته بعد انتخابات 2016.
- ماتيس تقاعد عام 2013 من عمله ضابطا برتية جنرال في سلاح البحرية وعمل في جامعة ستانفورد.