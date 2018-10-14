ترمب: ماتيس "قد" يستقيل من منصب وزير الدفاع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن وزير الدفاع جيمس ماتيس "ربما" يعتزم الاستقالة من منصبه.

وأضاف في مقابلة مسجلة مع برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة (سي بي إس) "ربما يغادر (ماتيس)، أعني أنه في مرحلة ما كل شخص يغادرK هذه هي واشنطن".

ماذا قال؟

ترمب قال أن ماتيس "لم يبلغني بخططه فيما يتعلق بالاستقالة"، مشيرا إلى أنه تناول "الغداء معه قبل يومين".

ترمب وصف وزير الدفاع ماتيس بأنه "شخص طيب" وأن علاقتهما "جيدة للغاية" وأضاف قائلا "أعتقد أنه نوعا ما ديمقراطي، إذا أردتم معرفة الحقيقة".

ترمب لم يرد على سؤال بشأن ما إذا كان يرغب في أن يستقيل ماتيس.

تعليق البنتاغون

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكولونيل روب مانينغ، قال في بيان مقتضب: "الوزير ماتيس يركز تماما على أداء عمله – لضمان أن يظل الجيش الأمريكي أكثر قوة فتكا على الكوكب".

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