تحذيرات لمواطن مصري بالدوحة من الذهاب لسفارة بلاده.. لماذا؟!

أثار نداء وجهه قسم رعاية المصالح التابع للسفارة المصرية في العاصمة القطرية الدوحة إلى أحد المواطنين المصريين بالحضور لمقر السفارة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب قسم رعاية المصالح التابع للسفارة منشورا على حساب السفارة المصرية على فيسبوك جاء فيه: "يرجو قسم رعاية مصالح جمهورية مصر العربية بالدوحة حضور المواطن/ كمال الدين علاء على أحمد إلى مقر البعثة".

لكن المنشور قوبل بسخرية واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين حذروا المواطن كمال من أن يلقى مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى بعدما دخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية مطلع الشهر الجاري.

ولفت العديد من المعلقين المواطن كمال إلى التشابه بين اسمه واسم "جمال" خاشقجي، محذرين المواطن المصري من الذهاب إلى السفارة، بينما نصحه البعض بأن يأخذ معه ساعة "أبل" ذكية! في حين طالبه آخرون بالتأكد من أن كاميرات المراقبة في مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في الدوحة تعمل بكفاءة وتقوم بالتسجيل.

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