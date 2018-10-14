بيان ثلاثي من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن جمال خاشقجي

دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا السلطات السعودية والتركية إلى إجراء "تحقيق موثوق به" في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي قائلة إنها تتعامل مع هذا الحادث "بأقصى درجات الجدية".

التفاصيل:

وزراء خارجية الدول الثلاث قالوا في بيان مشترك "هناك حاجة لإجراء تحقيق موثوق به لمعرفة حقيقة ما حدث وتحديد المسؤولين عن اختفاء جمال خاشقجي وضمان محاسبتهم".

الوزراء الثلاثة: "نشجع الجهود السعودية التركية المشتركة ونتوقع أن تقدم الحكومة السعودية ردا كاملا ومفصلا. وقد نقلنا هذه الرسالة بشكل مباشر إلى السلطات السعودية".

بريطانيا

قال جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني إن على السعودية أن تتعاون في قضية اختفاء خاشقجي إن لم يكن لديها ما تخفيه.

أشار إلى أن بلاده سيكون عليها النظر في وسيلة الرد الملائمة إذا ثبت أن السعودية كانت وراء اختفائه.

قال هانت "لا أريد الاستغراق في فرضيات لأننا لا نعلم الحقائق حتى الآن لكننا واضحون تماما في أنه إذا ثبت صحة تلك الروايات فإن (الأمر) مروع للغاية وسيكون علينا التفكير في الطريقة المناسبة للرد في تلك الحالة".

معلومات أساسية

سوق الأسهم السعودية هوت خلال تعاملات (الأحد) بنسبة 7% في أكبر خسارة لها منذ عام 2014.

السعودية رفضت تهديدها بالعقوبات الاقتصادية والسياسية بسبب قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول، مؤكدة أنها سترد على أي إجراء يتخذ ضدها "بإجراء أكبر".

رد السعودية جاء بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "بعقاب قاس"، حال ثبوت تورط الرياض في قضية إخفاء خاشقجي.

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "جاد جدا" في تهديده بمعاقبة السعودية إذا ثبتت مسؤوليتها في اختفاء الصحفي خاشقجي.

وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود، نفى (الجمعة) مزاعم بوجود أوامر بقتل خاشقجي وأكد شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من "اتهامات زائفة".

حزب العمال البريطاني المعارض قال إن الحزب كان سيوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية لو كان في السلطة بسبب اختفاء خاشقجي.

مؤسسات إعلامية عالمية ومسؤولين تنفيذيين لشركات كبرى أعلنوا انسحابهم من مؤتمر استثماري سعودي بعد اختفاء خاشقجي.

مشرعون أمريكيون طالبوا بوقف صادرات السلاح إلى الرياض واتخاذ إجراءات صارمة ضدها.

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