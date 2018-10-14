المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: الرئيس جاد جدا في تهديده للسعودية

قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الاقتصادية لاري كودلو، إن الرئيس ترمب جاد إلى درجة كبيرة في تلويحه بعقاب شديد في حال ثبت تورط السعودية في قتل خاشقجي.

وقال كودلو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن الرئيس ترمب سوف يتخذ إجراءات في حال إثبات ذلك واصفا واقعة اختفاء خاشقجي بأنها "مأساوية".

تصريحات كودلو:

كما هو شأن كل القضايا، عندما يتحدث الرئيس ويحذر يجب أن نصدق كلمته بالتأكيد هو جاد جدا، جدا. لن أستبق الأحداث، الرئيس سوف يقرر بشأن الإجراءات المناسبة إذا وجدنا حقا أن السعوديين ضالعين وهو ما لا نعلمه بعد ولكن يجب تصديق كلمات الرئيس.

إذا تورط السعوديون في قتل خاشقجي أو تعرض لسوء سيكون هناك إجراءات من قبل الرئيس، سيقرر ماهية الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها، وهذا جزء من استراتيجيته وهو أن نصدق ما يقوله.

قصة خاشقجي مأساة، والإدارة الأمريكية تراقب بعناية شديدة القضية، وترمب يريد حلا سريعا.

كودلو أفاد بأن مشاركة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" السعودي "ما زالت مدرجة على جدول أعماله، ولم يطرأ عليها أي تغيير". مرجعا مشاركة الوزير إلى ضرورة "بحث وقف تمويل الإرهابيين".

خلفية: