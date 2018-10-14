الأردن تعلن إعادة فتح الحدود مع سوريا

أعلنت الحكومة الأردنية (الاثنين) إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا، والمغلق منذ نحو ثلاث سنوات.

التفاصيل:

جمانة غنيمات وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية قالت إن "اللجان الفنية الأردنية السورية اتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين".

غنيمات أشارت إلى أن "الاجتماعات أفضت إلى الاتفاق على فتح المعبر اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين أول".

مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، قال إنه رغم فتح المعبر رسميا (الاثنين) فإن الحركة المنتظمة عبره لن تكون متاحة الآن.

وزير داخلية النظام السوري محمد إبراهيم الشعار أعلن في وقت سابق "الاتفاق مع الجانب الأردني على إعادة فتح معبر نصيب/جابر الحدودي بين البلدين اعتبارا من غد الاثنين".

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