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سياسة

الأردن تعلن إعادة فتح الحدود مع سوريا

الجانب السوري من معبر نصيب الحدودي مع الأردن
الجانب السوري من معبر نصيب الحدودي مع الأردن
14/10/2018

أعلنت الحكومة الأردنية (الاثنين) إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا، والمغلق منذ نحو ثلاث سنوات.

 التفاصيل:
  • جمانة غنيمات وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية قالت إن "اللجان الفنية الأردنية السورية اتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين".
  • غنيمات أشارت إلى أن "الاجتماعات أفضت إلى الاتفاق على فتح المعبر اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين أول".
  • مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، قال إنه رغم فتح المعبر رسميا (الاثنين) فإن الحركة المنتظمة عبره لن تكون متاحة الآن.
  • وزير داخلية النظام السوري محمد إبراهيم الشعار أعلن في وقت سابق "الاتفاق مع الجانب الأردني على إعادة فتح معبر نصيب/جابر الحدودي بين البلدين اعتبارا من غد الاثنين".
خلفية
  • وزارة النقل السورية أعلنت في 29 من سبتمبر/ أيلول الماضي أن المعبر سيعاد فتحه في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بعد إكمالها الاستعدادات اللوجستية من الجهة السورية، إلا أن عمان أكدت حينها ان هناك ترتيبات لازالت قيد البحث مع الجانب السوري قبل إعادة فتح المعبر.
  • في 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن اللجان الفنية من البلدين والتي بدأت المحادثات في منتصف سبتمبر/ أيلول لم تنته بعد من الترتيبات العملية.
  • الصفدي: "هناك مباحثات فنية تجري وسيتم فتح الحدود عندما تنتهي اللجان الفنية من الاتفاق على جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان فتح الحدود بما يخدم المصلحة المشتركة".
  • خلال زيارة سابقة إلى عمان، طالب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الأردن بالإسراع بإعادة فتح المعبر.
  • قال وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري لوكالة رويترز في يوليو/ تموز الماضي إن المعبر "شريان حيوي" لاقتصاد بلاده حيث يمثل منفذا لصادرات بملايين الدولارات من المنتجات الطازجة إلى أسواق الخليج.
  • افتتح المعبر عام 1997، ويقع بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق.
  • وصل عدد الشاحنات التي تمر من المعبر قبل نشوب الأزمة السورية في 2011 إلى 7 آلاف شاحنة يوميا.
  • يرتبط الأردن مع سوريا بمركزين حدوديين هما: مركز جابر (الأردن) – نصيب (سوريا)، ومركز الرمثا (الأردن) – درعا (سوريا).
المصدر : وكالات
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