ائتلاف نصرة القدس يدعو لتأسيس تنسيقية لمناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع
14/10/2018
دعا البيان الختامي للمؤتمر العاشر للائتلاف العالمي لنصرة الأقصى وفلسطين، المنعقد في إسطنبول، الأحد، إلى توسيع دائرة الاحتجاج ضد الاحتلال الإسرائيلي عالميا، ودعم مسيرات العودة.
التفاصيل:
شارك في المؤتمر مجموعة من قادة ورؤساء الحركات والهيئات والمؤسسات في العالم الإسلامي المختصة بالعمل لصالح القضية الفلسطينية، بحضور عدد من المفكرين والسياسيين ومشاركة نحو ستين دولة بحشد بلغ نحو ألف شخصية.
ينظم المؤتمر في دورته العاشرة، بالتعاون مع مركز علاقات تركيا والعالم الإسلامي.
يهدف المؤتمر إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى الضوء في ظل مخاوف من "صفقة القرن" وتراجع الثورات بالعالم العربي، ومحاولة إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، بحسب المنظمين.
نتائج المؤتمر:
الإبداع في أساليب مواجهة المحتل وتوسيع دائرة الاحتجاج عليه عالمياً، وإدانته دولياً.
التمسك بقضية القدس عنواناً للصراع وقِبلةً للتدافع والصراع مع المشروع الصهيوني، وإعادة تصدير القدس إلى المشهد الأمامي للأمة في سلم أولوياتها.
إعلان التضامن الكامل مع جميع القضايا المركزية التي يتحرك فيها الشعب الفلسطيني لتثبيت حقوقه في أرضه المحتلة، وعاصمتها القدس.
الدعوة إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ومواجهة مؤامرات تصفية قضية اللاجئين وضرب مؤسساتها، ورفض صفقة القرن وكل مفاعيلها السالبة.
دعم مسيرات العودة، وكفالة أسر الشهداء، وعلاج الجرحى والمصابين، والدفاع عن قضية الأسرى والعمل على تحريرهم.
إطلاق مشروع مركزي لدعم الشعب الفلسطيني تحت عنوان "حجر في أسوارها".
إعلان "مبادرة لإنشاء وتأسيس تنسيقية لمناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع" في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والأكاديمية والفنية والشعبية.
إطلاق حملة دائمة لتجريم الاحتلال وإدانة قانون القومية اليهودي العنصري بالشراكة مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.