ائتلاف نصرة القدس يدعو لتأسيس تنسيقية لمناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع

دعا البيان الختامي للمؤتمر العاشر للائتلاف العالمي لنصرة الأقصى وفلسطين، المنعقد في إسطنبول، الأحد، إلى توسيع دائرة الاحتجاج ضد الاحتلال الإسرائيلي عالميا، ودعم مسيرات العودة.

التفاصيل:

شارك في المؤتمر مجموعة من قادة ورؤساء الحركات والهيئات والمؤسسات في العالم الإسلامي المختصة بالعمل لصالح القضية الفلسطينية، بحضور عدد من المفكرين والسياسيين ومشاركة نحو ستين دولة بحشد بلغ نحو ألف شخصية.

ينظم المؤتمر في دورته العاشرة، بالتعاون مع مركز علاقات تركيا والعالم الإسلامي.

يهدف المؤتمر إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى الضوء في ظل مخاوف من "صفقة القرن" وتراجع الثورات بالعالم العربي، ومحاولة إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، بحسب المنظمين.

نتائج المؤتمر: