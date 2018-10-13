وزير الداخلية السعودي: لم نصدر أوامر بقتل خاشقجي

أكد وزير الداخلية السعودي، فجر السبت، أن المعلومات عن أوامر صدرت بقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول "أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة".
وقال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنّ "ما تمّ تداوله بوجود أوامر بقتل خاشقجي هي أكاذيب تجاه حكومة المملكة المتمسّكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية".
بيان وزير الداخلية السعودي:
- الوزير السعودي أعلن عن "شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة وتهجّم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي".
- نقلت الوكالة عن الوزير "حرص المملكة التّام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي".
- الوزير نوّه بـ"التعاون مع الأشقاء في تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية" مشدّداً على "دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية".
- لم تصدر عن السعودية تعليقات كثيرة منذ اختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، ما أشاع أنباء غير مؤكّدة بأنه قتل.
- وصل وفد سعودي إلى تركيا، الجمعة، لإجراء محادثات حول القضية، وذلك غداة إعلان أنقرة أنه سيتم إنشاء مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي.
- خاشقجي دخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول للحصول على أوراق تتعلق بزواجه المقبل، ويقول مسؤولون سعوديون إنه غادر بعد وقت قصير لكن مسؤولين أتراك، أكدوا أنه لم يغادر المبنى.