وزير الداخلية السعودي: لم نصدر أوامر بقتل خاشقجي

أكد وزير الداخلية السعودي، فجر السبت، أن المعلومات عن أوامر صدرت بقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول "أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة".

وقال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنّ "ما تمّ تداوله بوجود أوامر بقتل خاشقجي هي أكاذيب تجاه حكومة المملكة المتمسّكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية".

بيان وزير الداخلية السعودي: