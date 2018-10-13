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لاجئة تبلغ 107 أعوام تواجه خطر الترحيل من السويد

الأفغانية بيبيخال أوزبك تبلغ من العمر 107 عاما وتعيش مع 12 من أفراد أسرتها في السويد
الأفغانية بيبيخال أوزبك تبلغ من العمر 107 عاما وتعيش مع 12 من أفراد أسرتها في السويد
13/10/2018

تواجه أكبر لاجئة في العالم، الأفغانية، بيبيخال أوزبك، البالغة 107 أعوام، خطر الترحيل من السويد، بدعوى "انتهاء إقامتها".

التفاصيل:
  • الإذاعة السويدية الرسمية أشارت (السبت) إلى احتمال صدور قرار ترحيل بحق "أوزبك"، مع انتهاء تصريح إقامتها المؤقتة، بعد 3 أسابيع.
  • السلطات السويدية أوقف قرارًا بترحيلها، العام الماضي، ومددت إقامتها، إثر انتقادات واسعة.
أبرز تصريحات محمد أوزبك أحد أحفاد السيدة الأفغانية للإذاعة السويدية:
  • لماذا لا يمنحون تصريح إقامة طويلة لامرأة مسنّة مصابة بالخرف؟
  • انتقد موقف مكتب الهجرة في البلاد تجاه جدّته، التي تعجز عن الحديث أو المشي.
  • إنها لا تفهم معظم ما يُقال حولها، وتعاني من ضعف الرؤية والسمع.
خلفيات:
  • اضطرت "أوزبك" إلى الهجرة من أفغانستان رفقة أسرتها، قبل عامين، بسبب الحرب المتواصلة منذ أعوام.
  • ووصلت أوزبك كرواتيا قبل عامين، قبل أن يستقر بها المقام في مدينة "غوتلاند"، جنوب شرقي السويد.
  • وصلت الأفغانية المعمرة إلى السويد بعد رحلة شاقة طويلة وخطيرة، عبر كرواتيا إلى ألمانيا ومن ثم إلى السويد، حملا على أكتاف ابنها وحفيدها.
  • تعيش أوزبك، البالغة من العمر 107 أعوام، في شقة مع اثني عشر شخصا آخر من أفراد أسرتها.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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