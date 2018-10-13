لاجئة تبلغ 107 أعوام تواجه خطر الترحيل من السويد

تواجه أكبر لاجئة في العالم، الأفغانية، بيبيخال أوزبك، البالغة 107 أعوام، خطر الترحيل من السويد، بدعوى "انتهاء إقامتها".
التفاصيل:
- الإذاعة السويدية الرسمية أشارت (السبت) إلى احتمال صدور قرار ترحيل بحق "أوزبك"، مع انتهاء تصريح إقامتها المؤقتة، بعد 3 أسابيع.
- السلطات السويدية أوقف قرارًا بترحيلها، العام الماضي، ومددت إقامتها، إثر انتقادات واسعة.
أبرز تصريحات محمد أوزبك أحد أحفاد السيدة الأفغانية للإذاعة السويدية:
- لماذا لا يمنحون تصريح إقامة طويلة لامرأة مسنّة مصابة بالخرف؟
- انتقد موقف مكتب الهجرة في البلاد تجاه جدّته، التي تعجز عن الحديث أو المشي.
- إنها لا تفهم معظم ما يُقال حولها، وتعاني من ضعف الرؤية والسمع.
خلفيات:
- اضطرت "أوزبك" إلى الهجرة من أفغانستان رفقة أسرتها، قبل عامين، بسبب الحرب المتواصلة منذ أعوام.
- ووصلت أوزبك كرواتيا قبل عامين، قبل أن يستقر بها المقام في مدينة "غوتلاند"، جنوب شرقي السويد.
- وصلت الأفغانية المعمرة إلى السويد بعد رحلة شاقة طويلة وخطيرة، عبر كرواتيا إلى ألمانيا ومن ثم إلى السويد، حملا على أكتاف ابنها وحفيدها.
- تعيش أوزبك، البالغة من العمر 107 أعوام، في شقة مع اثني عشر شخصا آخر من أفراد أسرتها.