لاجئة تبلغ 107 أعوام تواجه خطر الترحيل من السويد

تواجه أكبر لاجئة في العالم، الأفغانية، بيبيخال أوزبك، البالغة 107 أعوام، خطر الترحيل من السويد، بدعوى "انتهاء إقامتها".

التفاصيل:

الإذاعة السويدية الرسمية أشارت (السبت) إلى احتمال صدور قرار ترحيل بحق "أوزبك"، مع انتهاء تصريح إقامتها المؤقتة، بعد 3 أسابيع.

السلطات السويدية أوقف قرارًا بترحيلها، العام الماضي، ومددت إقامتها، إثر انتقادات واسعة.

أبرز تصريحات محمد أوزبك أحد أحفاد السيدة الأفغانية للإذاعة السويدية:

لماذا لا يمنحون تصريح إقامة طويلة لامرأة مسنّة مصابة بالخرف؟

انتقد موقف مكتب الهجرة في البلاد تجاه جدّته، التي تعجز عن الحديث أو المشي.

إنها لا تفهم معظم ما يُقال حولها، وتعاني من ضعف الرؤية والسمع.

خلفيات: