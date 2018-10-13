كندا تدعم الأونروا بـ 50 مليون دولار

أعلنت كندا السبت، على لسان وزيرة التنمية الدُولية الكندية، ماري كلود بيبو، أنها ستقدم مساعدات مالية بقيمة 62.5 مليون دولار للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

وأوضحت الوزيرة الكندية، أن بلادها تهدف من خلال المساعدات إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يواجهون مشاكل الفقر والبطالة وتوفير الغذاء.

تفاصيل الدعم الكندي:

أعلنت الحكومة الكندية أنها ستقدم مساعدة مالية طارئة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تعاني من أزمة مالية حادّة بسبب توقّف الولايات المتحدة عن تمويلها.

وزارة الخارجية الكندية قالت في بيان إنّ أوتاوا ستقدّم للأونروا 50 مليون دولار كندي (33 مليون يورو) على مدى عامين.

القسم الأكبر من هذه المساعدة سيخصّص لتلبية الاحتياجات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والمعيشة لملايين اللاجئين الفلسطينيين وخاصة النساء والأطفال، فيما يخصص القسم الآخر لتوفير مساعدات طارئة حيوية لأكثر من 460 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان.

كندا ستقدّم مساعدة بقيمة 12,5 مليون دولار إلى مؤسسة -الحق في اللعب -"رايت تو بلاي إنترناشونال" المنظمة غير الحكومية التي ستعمل بالتعاون مع الأونروا على إنشاء قاعات تدريس آمنة وشاملة وتدريب المعلّمين على دمج منهجيات تتمحور حول اللعب وتركّز على الطفل".

أوتاوا، أوضحت أنّ تمويلها يهدف إلى دعم الجهود المستمرّة التي تبذلها الأونروا لتعزيز حيادية أنشطتها وموظفيها، ومعظمهم من اللاجئين الفلسطينيين.

الأونروا وإدارة ترمب: