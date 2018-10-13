صور.. استشهاد فلسطينية إثر اعتداء مستوطنين عليها بالحجارة

استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب عدد من أفراد عائلتها، بعد منتصف ليلة (الجمعة- السبت)، عقب مهاجمة مستوطنين لمركبة كانت تقلهم جنوبي مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة).

وأوضحت مصادر أمنية، أن عددًا من المستوطنين اعتدوا على مركبة فلسطينية قرب حاجز زعترة العسكري التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي نابلس، ما أدى لاستشهاد المواطنة عائشة محمد راضي (45 عاما) من بلدة بديا غربي سلفيت، وإصابة زوجها.

تفاصيل الاعتداء:

أعلنت مصادر محلية، استشهاد عائشة محمد راضي من بلدة بديا، قضاء مدينة سلفيت، إثر تعرضها وزوجها للاعتداء من قبل مستوطنين بإلقاء الحجارة على مركبتهما قرب حاجز حوارة، جنوب نابلس.

المصادر بينت، أن السيدة أصيبت بحجر في رأسها بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى استشهادها.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، قالت في بيان، إن طواقمها نقلت السيدة إلى مستشفى رافيديا الحكومي بنابلس، بعد أن أصيبت بحجر في الرأس بالقرب من حاجز حوارة، فيما أعلن عن وفاتها عقب ذلك.

الجمعية أوضحت أن طواقمها تعاملت الليلة الماضية مع إصابة بالغة لسيدة بالرأس نتيجة رشق المركبة التي كانت وعائلتها تستقلها جنوبي نابلس بالحجارة وأنه تم نقل الإصابات لمركز "ابن سينا الطبي" في بلدة حوارة جنوبي نابلس، قبل أن تُفارق السيدة الحياة.

شهداء مسيرات العودة الكبرى: