صحف: تعيين قيادة جديدة محل بن سلمان هو الحل في السعودية

قال الكاتب البريطاني ريتشارد سنبسر في صحيفة تايمز البريطانية إن الحل في السعودية يكمن في تعيين قيادة جديدة محلَّ ولي العهد محمد بن سلمان.

أبرز ما ورد في تقرير سبنسر على موقع تايمز:

مستوى الإحراج في السعودية بشأن مقتل جمال خاشقجي تفاقم إلى حد كبير.

الحل هو بتعيين قيادة جديدة محلَّ ولي العهد محمد بن سلمان.

استدعاء شقيقه الأصغر خالد بن سلمان سفير المملكة لدى واشنطن، يشير على ما يبدو لمحاولة التوصل إلى حل وسط لحفظ ماء الوجه.

ربما لا يزال على ولي العهد الاعتماد على الوقاحة من أجل البقاء.

المملكة العربية السعودية حليف لأمريكا وبريطانيا وتشتري منهما السلاح.

الغرب يرفض الحكم الديكتاتوري وعمليات الإعدام واختطاف المعارضين السعوديين.

عزل لا مفر منه:

صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية قالت إن من رتـّـب عملية اختفاء جمال خاشقجي كان بالتأكيد يحرص على أن تكون العملية سرية للغاية.

الأمور سارت بشكل مختلف، إذ يبدو أنه يجازف الآن بكسر محور العلاقات بين البيت الأبيض والرياض.

العلاقة بين الرياض وواشنطن اعتمد عليها الرئيس ترمب حتى الآن في وضع سياسات لشرق أوسط جديد.

في حال التحقق من تورط بعض رجال محمد بن سلمان في عملية الاغتيال هذه فإن عزل الأمير سيصبح أمرا لا مفرّ منه.

خلفيات: