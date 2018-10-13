صحف: تعيين قيادة جديدة محل بن سلمان هو الحل في السعودية

قال الكاتب البريطاني ريتشارد سنبسر في صحيفة تايمز البريطانية إن الحل في السعودية يكمن في تعيين قيادة جديدة محلَّ ولي العهد محمد بن سلمان.
أبرز ما ورد في تقرير سبنسر على موقع تايمز:
- مستوى الإحراج في السعودية بشأن مقتل جمال خاشقجي تفاقم إلى حد كبير.
- الحل هو بتعيين قيادة جديدة محلَّ ولي العهد محمد بن سلمان.
- استدعاء شقيقه الأصغر خالد بن سلمان سفير المملكة لدى واشنطن، يشير على ما يبدو لمحاولة التوصل إلى حل وسط لحفظ ماء الوجه.
- ربما لا يزال على ولي العهد الاعتماد على الوقاحة من أجل البقاء.
- المملكة العربية السعودية حليف لأمريكا وبريطانيا وتشتري منهما السلاح.
- الغرب يرفض الحكم الديكتاتوري وعمليات الإعدام واختطاف المعارضين السعوديين.
عزل لا مفر منه:
- صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية قالت إن من رتـّـب عملية اختفاء جمال خاشقجي كان بالتأكيد يحرص على أن تكون العملية سرية للغاية.
- الأمور سارت بشكل مختلف، إذ يبدو أنه يجازف الآن بكسر محور العلاقات بين البيت الأبيض والرياض.
- العلاقة بين الرياض وواشنطن اعتمد عليها الرئيس ترمب حتى الآن في وضع سياسات لشرق أوسط جديد.
- في حال التحقق من تورط بعض رجال محمد بن سلمان في عملية الاغتيال هذه فإن عزل الأمير سيصبح أمرا لا مفرّ منه.
خلفيات:
- اختفت آثار الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
- خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز قالت في تصريحات إعلامية، إنها رافقته حتى مبنى القنصلية بإسطنبول، وإنه دخل المبنى ولم يخرج منه.
- وكالة رويترز نقلت عن مصادر أمنية تركية أن التقييم الأولي للشرطة يشير إلى أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية.
- المسؤولون السعوديون نفوا هذه المعلومات، وقالوا إن الرجل زار القنصلية، لكنه غادرها بعد ذلك.
- جمال خاشقجي صحفي سعودي بارز كان يقيم في أمريكا كمنفى اختياري بعد انتقادات وجهها للسلطات السعودية.