شاهد: ترمب يتوعد السعودية بعقاب شديد حال ثبوت قتل خاشقجي داخل قنصليتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (السبت) إنه سيكون هناك "عقاب شديد" للسعودية إذا تبين أن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي قُتل داخل قنصليتها في إسطنبول.
تصريحات ترمب جاءت خلال مقابلة له مع مع شبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية الأمريكية.
التصريحات:
- سنصل إلى كبد الحقيقة وسيكون هناك عقاب شديد.
- ترمب رد على سؤال حول إذا ما كان ولي العهد السعودي أصدر أمرا بقتل خاشقجي بالقول: "لا أحد يعلم حتى الآن، لكننا سنعلم على الأرجح" وسنشعر بالانزعاج الشديد والغضب إذا كان هذا هو ما حدث.
- قضية خاشقجي قد تكون لها تبعات خطيرة "ربما خصوصا" لكونه صحفيا.
- قطع المبيعات العسكرية الأمريكية للمملكة قد لا يكون خيارا مطروحا، ولا أريد الإضرار بالوظائف.
تطورات القضية:
- القنصلية السعودية في إسطنبول لا تستقبل مراجعين (السبت) بسبب عطلة نهاية الأسبوع لكن دخلها اليوم 6 أشخاص حسب وكالة الأناضول.
- الأشخاص الستة قدموا بواسطة سيارتين تحملان لوحات مدنية.
- يأتي ذلك في ظل ترقب كبير من وسائل الإعلام العالمية أمام القنصلية، لحدوث جديد في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
خلفيات:
- اختفت آثار الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
- خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز قالت في تصريحات إعلامية، إنها رافقته حتى مبنى القنصلية بإسطنبول، وإنه دخل المبنى ولم يخرج منه.
- وكالة رويترز نقلت عن مصادر أمنية تركية أن التقييم الأولي للشرطة يشير إلى أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية.
- المسؤولون السعوديون نفوا هذه الأخبار، وقالوا إن الرجل زار القنصلية، لكنه غادرها بعد ذلك.
- جمال خاشقجي صحفي سعودي بارز كان يقيم بأمريكا ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.