شاهد: ترمب يتوعد السعودية بعقاب شديد حال ثبوت قتل خاشقجي داخل قنصليتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (السبت) إنه سيكون هناك "عقاب شديد" للسعودية إذا تبين أن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي قُتل داخل قنصليتها في إسطنبول.

تصريحات ترمب جاءت خلال مقابلة له مع مع شبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية الأمريكية.

التصريحات:

سنصل إلى كبد الحقيقة وسيكون هناك عقاب شديد.

ترمب رد على سؤال حول إذا ما كان ولي العهد السعودي أصدر أمرا بقتل خاشقجي بالقول: "لا أحد يعلم حتى الآن، لكننا سنعلم على الأرجح" وسنشعر بالانزعاج الشديد والغضب إذا كان هذا هو ما حدث.

قضية خاشقجي قد تكون لها تبعات خطيرة "ربما خصوصا" لكونه صحفيا.

قطع المبيعات العسكرية الأمريكية للمملكة قد لا يكون خيارا مطروحا، ولا أريد الإضرار بالوظائف.

وكالة الأناضول: وصول 6 أشخاص إلى القنصلية السعودية في إسنطبول

تطورات القضية:

القنصلية السعودية في إسطنبول لا تستقبل مراجعين (السبت) بسبب عطلة نهاية الأسبوع لكن دخلها اليوم 6 أشخاص حسب وكالة الأناضول.

الأشخاص الستة قدموا بواسطة سيارتين تحملان لوحات مدنية.

يأتي ذلك في ظل ترقب كبير من وسائل الإعلام العالمية أمام القنصلية، لحدوث جديد في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

خلفيات: