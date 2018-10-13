سي إن إن: لدى تركيا تسجيلات صادمة تؤكد مقتل خاشقجي

قالت شبكة (سي إن إن) الأمريكية الجمعة إن لدى تركيا تسجيلات صوتية ومرئية صادمة، تؤيد رواية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

التفاصيل:

نقلت الشبكة الإخبارية عن مصدر مطلع على التحقيقات، أن وكالة استخبارات غربية اطلعت على أدلة تظهر وقوع عراك داخل القنصلية، بعد دخول خاشقجي إليها في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كما أشار المصدر إلى وجود أدلة حول لحظة مقتل خاشقجي.

المصدر نفسه، أوضح أن وكالة الاستخبارات الأجنبية وصفت الأدلة التي اطلعت عليها من خلال مسؤولين أتراك، بـ "الصادمة والمقززة".

التسجيلات الخاصة بمقتل خاشقجي: