ترمب يشكر أردوغان لإطلاق سراح برنسون وينفي عقد صفقة

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشكر لنظيره التركي رجب طيب أردوغان لمساعدته في إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برنسون.

وقال ترمب خلال تغريدة له على "تويتر" إن الخطوة ستساعد في تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين كما يمكن أن تقود إلى علاقات "جيدة وربما رائعة" مع تركيا.

ماذا قال ترمب؟

There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don’t make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2018