تركيا: لم نر تعاونًا من الجانب السعودي في قضية خاشقجي

اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو السعودية بعدم التعاون في التحقيقات التركية بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وحث أوغلو الذي كان يتحدث للصحفيين خلال زيارة للندن، سلطات المملكة على التعاون مع فريق التحقيق والسماح للمدعي العام التركي وفريقه بدخول قنصليتها في إسطنبول.

وتأتي تصريحات أوغلو بعدما وصل وفد من المملكة العربية السعودية إلى تركيا لإجراء تحقيق مشترك بشأن اختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تصريحات أوغلو:

لم نر أي تعاون من الجانب السعودي في عملية التحقيق بقضية خاشقجي، ونريد أن نرى ذلك.

على السعودية أن تتعاون مع طلب تفتيش قنصليتها بإسطنبول.

هناك إجماع في الرأي بشأن تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير خاشقجي على ضوء المقترح السعودي.

الموقف السعودي:

ليست هذه المرة الأولى التي تحث فيها السلطات التركية نظيرتها السعودية على السماح لها بتفتيش القنصلية، ولكن يبدو -وفقا لما يتردد من معلومات- أن الرياض ما زالت ترفض طلب أنقرة.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال في وقت سابق لشبكة "بلومبرغ" الأمريكية إن بلاده ستسمح لسلطات تركيا بدخول قنصليتها في إسطنبول للبحث عن خاشقجي إذا رغبت في ذلك.

قبل أيام، ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية نقلا عن مصادر أمنية أن السعودية طلبت تأجيل تفتيش قنصليتها إلى وقت لاحق، كما نقلت واشنطن بوست عن مسؤول التركي قوله إن السعوديين يرفضون منح فريق التحقيق التركي إذن دخول مقر القنصلية، ويرفضون أيضا منحه إذنا لدخول منزل القنصل السعودي.

نفي سعودي:

وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، نفى (السبت) صدور أوامر رسمية بقتل خاشقجي، مؤكدًا "حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج".

الوزير قال في بيان، إن بلاده "تشجب وتستنكر ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة" بشأن القضية.

الوزير: "ننوه بالتعاون مع الأشقاء في تركيا، من خلال لجنة التحقيق المشتركة في قضية اختفاء جمال خاشقجي، وغيرها من القنوات الرسمية".

خلفية: