بسبب "أمر استجد عليه".. ولي عهد أبوظبي يلغي زيارة إلى فرنسا

أعلن قصر الإليزيه الجمعة أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اضطر بسبب "أمر استجّد عليه" أن يلغي زيارة كان مقرّراً أن يقوم بها الثلاثاء إلى فرنسا حيث كان سيلتقيه الرئيس الفرنسي.

التفاصيل:

قالت الرئاسة الفرنسية إن باريس وأبوظبي تعملان على تحديد موعد جديدة لهذه الزيارة، من دون أن توضح ماهية السبب الذي استجدّ على نائب رئيس الإمارات واضطراره لإلغائها.

ماكرون الذي زار الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، كان يفترض أن يبحث خصوصا في "القضايا الإقليمية" مع الرجل القوي في الإمارات وحليف فرنسا والمقرّب من ولي العهد السعودي الشيخ محمد بن سلمان.

كانت الزيارة تهدف، بحسب الرئاسة الفرنسية، إلى "العمل معاً من أجل السلم والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا".

قبل الإعلان عن إلغاء الزيارة لفت الإليزيه إلى أن رحلة ولي عهد أبوظبي إلى فرنسا ستشكّل "مناسبة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية، وللتطرّق إلى القضايا الاقليمية بهدف العمل معاً من أجل السلم والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا".

الإمارات هي أحد المشترين الأساسيين للعتاد العسكري الفرنسي وحليف استراتيجي لباريس التي تملك قاعدة عسكرية جوية في أبوظبي.

في أفريقيا تعوّل باريس على الدعم المالي للإمارات (والسعودية) لمجموعة دول الساحل التي تعمل على ضمان أمن هذه المنطقة.

"ليست زبونا كبيرا"