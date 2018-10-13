البث الحي
سياسة|الصين

الصين تعترف بوجود معسكرات سرية لاعتقال المسلمين

معتقلون في معسكر تثقيف سياسي في مقاطعة هوتان نشرت على مواقع التواصل في أبريل/ نيسان 2017
معتقلون في معسكر تثقيف سياسي في مقاطعة هوتان نشرت على مواقع التواصل في أبريل/ نيسان 2017
13/10/2018

اعترفت الصين "ضمنيًا" بوجود معسكرات سرية لاعتقال المسلمين في إقليم تركستان الشرقية "شينغيانغ". 

التفاصيل كما وردت في صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" التابعة للحزب الحاكم في الصين:
  • إقليم شينغيانغ قام بتعديل تشريعات من شأنها السماح للسلطات المحلية "بتعليم وتعديل سلوك" الأشخاص المتأثرين بالتطرف في "مراكز التدريب المهني". 
  • مصطلح "مراكز التدريب المهني" تستخدمه الحكومة، في الأصل، لوصف شبكة من مراكز الاعتقال تعرف باسم مخيمات "إعادة التلقين".
معلومات أساسية:
  • الاعتراف يأتي بعد أشهر من نفي بيجين وجود تلك المعسكرات، رغم تزايد الأدلة التي جمعتها المنظمات غير الحكومية حولها.
  • الاعتراف الصيني، الضمني، بعدما غيّر الحزب الشيوعي الصيني الحاكم فجأة، هذا الأسبوع، خطابه بشأن مزاعم وجود تلك المعسكرات، وأعلن سن تعديلات على قانون "مكافحة التطرف". 
  • الحكومة الصينية دأبت على نفي مزاعم وجود معسكرات محتجز فيها نحو مليون مسلم في شينغيانغ، أغلبهم من أقلية الأويغور.
  • في أغسطس/ آب الماضي، طالبت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، الصين، بالإفراج فورًا عن مسلمي الأويغور، المحتجزين بشكل غير قانوني فيما أسمته بـ"معسكرات إعادة التثقيف السياسي".
  • اللجنة قدرت عدد المحتجزين بشكل غير قانوني في تلك معسكرات بنحو مليون شخص، في ظل غياب إحصاءات رسمية. 
خلفيات:
  • منذ 1949، تسيطر بيجين على الإقليم الذي يعد موطن أقلية "الأويغور" التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينغيانغ"، أي "الحدود الجديدة". 
  • تشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في الصين، 23 مليونًا منهم من الأويغور.
  • تقارير غير رسمية تؤكد أن أعداد المسلمين تناهز الـ100 مليون، أي نحو 9.5 في المئة من مجموع السكان.
المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

(تويتر)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم