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سياسة|مصر

السيسي: لن يكون للإخوان دور في مصر ما دمت بالسلطة

13/10/2018

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة إنه لن يكون دور لجماعة الإخوان المسلمين في بلاده، ما دام موجودا على رأس السلطة.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع صحيفة (الشاهد) الكويتية، أبرزتها صحف محلية بمصر، بينها (أخبار اليوم ) المملوكة للدولة.

ورأى السيسي أن الشعب المصري لن يقبل بعودة الإخوان للسلطة، وقال:" طالما أنا موجود في السلطة لن يكون هناك أي دور للإخوان".

وأشار إلى أن "ما يسمى بالربيع العربي جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة".

الحوار مع الإخوان "بيد الشعب":
  • منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا (ترشح عن الإخوان)، في 3 يوليو/ تموز 2013، سبق أن أعلن السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، في أكثر من مناسبة، أن قرار الحوار مع الإخوان "بيد الشعب". 
  • في ديسمبر/كانون أول 2013، أصدرت الحكومة المصرية قراراً باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية" وصادرت العديد من أموال وممتلكات قياداتها، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي.
  • ترفض جماعة الإخوان القبول بنظام السيسي، وتقول إنها ستعود مرة أخرى للساحة السياسية بإرادة شعبية وفق بيانات سابقة للجماعة، وهو طرح يراه مؤيدون للنظام بأنه غير واقعي.
  • فاز السيسي، في عام 2014، بأول انتخابات رئاسية بعد الإطاحة بالرئيس المدني المنتخب محمد مرسي في انقلاب عسكري، وبدأ في يونيو/ حزيران الماضي، ولاية رئاسية ثانية وأخيرة مدتها 4 سنوات.
المصدر : الأناضول
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