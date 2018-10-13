السيسي: لن يكون للإخوان دور في مصر ما دمت بالسلطة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة إنه لن يكون دور لجماعة الإخوان المسلمين في بلاده، ما دام موجودا على رأس السلطة.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع صحيفة (الشاهد) الكويتية، أبرزتها صحف محلية بمصر، بينها (أخبار اليوم ) المملوكة للدولة.

ورأى السيسي أن الشعب المصري لن يقبل بعودة الإخوان للسلطة، وقال:" طالما أنا موجود في السلطة لن يكون هناك أي دور للإخوان".

وأشار إلى أن "ما يسمى بالربيع العربي جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة".

الحوار مع الإخوان "بيد الشعب":