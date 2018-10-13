إسرائيل: عدد اللاجئين الفلسطينيين بالآلاف وليس بالملايين

قالت تسيبي حوتوفلي نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، إن دراسة لحكومة الاحتلال خلصت إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين بالآلاف، وليس بالملايين كما تقول وكالة تابعة للأمم المتحدة (أونروا).
التفاصيل:
وصفت تسيبي حوتوفلي نائب وزير الخارجية الإسرائيلي لمحطة إذاعة تل أبيب (102 إف-إم) عام 2018 بأنه نقطة تحول للأونروا وتعريفها للاجئين الفلسطينيين:"إذ قالت الولايات المتحدة -لا مزيد- وتؤيد دولة إسرائيل هذه السياسة".
- حوتوفلي قالت للمحطة إن الباحثين في وزارتها ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي قاموا بتجميع تقرير يشير إلى وجود "عدد محدود من آلاف" اللاجئين الفلسطينيين اليوم.
- وأضافت "لا يقترب من الملايين" من دون أن تذكر تفاصيل عن كيفية قيام الباحثين الإسرائيليين بحساب هذه الأرقام المنخفضة.
- ردا على سؤال بشأن تصريحات حوتوفلي، قال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه :"في حين تعتقد الولايات المتحدة أن نموذج الأونروا غير مناسب ولا مستدام فلن نوضح أكثر في هذه المرة".
الأونروا واللاجئين الفلسطينيين:
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمر بتوجيه 25 مليون دولار كان قد جرى تخصيصها لرعاية الفلسطينيين في مستشفيات القدس الشرقية إلى وجهة أخرى في إطار مراجعة المعونة الأمريكية.
- ترمب دعا إلى مراجعة المساعدات الأمريكية للفلسطينيين في وقت سابق من العام الجاري لضمان إنفاق الأموال على نحو يتفق مع المصالح القومية الأمريكية ويعود بالفائدة على دافعي الضرائب.
- إدارة ترمب قالت الشهر الماضي إنها ستعيد توجيه 200 مليون دولار من الدعم الاقتصادي للفلسطينيين لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- في أغسطس/آب، أوقفت الإدارة الأمريكية كل التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ويأتي القرار في سياق تحول تبناه ترمب، كجزء من إعادة النظر في الإنفاق على المساعدات الخارجية.
- خفض المساعدات هو أحدث إجراء في سلسلة من التحركات التي تتخذها إدارة ترمب ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. والسعي لإقرار ما يعرف بـ "صفقة القرن".