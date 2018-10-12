وفد سعودي يصل تركيا للمشاركة في التحقيق باختفاء خاشقجي

أفاد مراسل الجزيرة بوصول وفد سعودي إلى أنقرة للمشاركة في التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

من المتوقع أن يجتمع الوفد السعودي مع مسؤولين أتراك من وزارتي الخارجية والعدل في يومي السبت والأحد القادمين.

أمس الخميس، أعلنت الرئاسة التركية، أن أنقرة والرياض قررتا تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي.

وطالبت الحكومة الألمانية، السعودية، بتوضيح التقارير التي تفيد بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، المختفي منذ نحو 10 أيام، في أسرع وقت ممكن.

تصريحات ستيفن سيبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل:

يتعين على السعودية "المشاركة الكاملة في توضيح الأمر (اختفاء خاشقجي).

الشكوك التي يجري تداولها مروعة، ولذا يجب توضيح هذا الاختفاء في أسرع وقت ممكن وبصورة شاملة.

ومطلع الأسبوع الجاري، أرسل وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، رسالة مماثلة إلى السفير السعودي لدى برلين، لتوضيح تقارير اختفاء خاشقجي.

خلفيات: