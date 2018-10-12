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سياسة

وفد سعودي يصل تركيا للمشاركة في التحقيق باختفاء خاشقجي

عنصر أمن أمام القنصلية السعودية بإسطنبول
عنصر أمن أمام القنصلية السعودية بإسطنبول
12/10/2018

أفاد مراسل الجزيرة بوصول وفد سعودي إلى أنقرة للمشاركة في التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:
  • من المتوقع أن يجتمع الوفد السعودي مع مسؤولين أتراك من وزارتي الخارجية والعدل في يومي السبت والأحد القادمين.
  • أمس الخميس، أعلنت الرئاسة التركية، أن أنقرة والرياض قررتا تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي.

وطالبت الحكومة الألمانية، السعودية، بتوضيح التقارير التي تفيد بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، المختفي منذ نحو 10 أيام، في أسرع وقت ممكن. 

تصريحات ستيفن سيبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل:
  • يتعين على السعودية "المشاركة الكاملة في توضيح الأمر (اختفاء خاشقجي).
  • الشكوك التي يجري تداولها مروعة، ولذا يجب توضيح هذا الاختفاء في أسرع وقت ممكن وبصورة شاملة.

ومطلع الأسبوع الجاري، أرسل وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، رسالة مماثلة إلى السفير السعودي لدى برلين، لتوضيح تقارير اختفاء خاشقجي. 

خلفيات:
  • اختفى الصحفي السعودي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
  • يذكر أن خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، قالت في تصريح للصحفيين، إنها رافقته إلى أمام مبنى القنصلية بإسطنبول، وأن الأخير دخل المبنى ولم يخرج منه. 
  • اتهمت مصادر أمنية تركية "وفقا لرويترز" فريقا سعوديا مكونا من 15 شخصا بقتله داخل القنصلية، وهو اتهام تنفيه السعودية.
  • كشفت مصادر أمنية تركية أن 15 سعوديًا وصلوا مطار إسطنبول، على متن رحلتين، ثم توجهوا إلى قنصلية بلادهم أثناء تواجد خاشقجي فيها، قبل عودتهم إلى الدول التي جاؤوا منها، في غضون ساعات. 
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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