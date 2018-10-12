واشنطن بوست: لدى تركيا تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي بالقنصلية

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن أنقرة أبلغت واشنطن امتلاكها تسجيلات صوتية وفيديو تظهر كيف تم استجواب جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية وتعذيبه ثم قتله داخل القنصلية قبل أن يتم قطع أطرافه.

وقالت الصحيفة الأمريكية (الجمعة) إن أنقرة أبلغت واشنطن أنها تملك تلك التسجيلات التي تظهر كيف تم استجواب الصحفي السعودي جمال خاشقجي المختفي منذ الأسبوع الماضي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، وتعذيبه ثم قتله داخل القنصلية، قبل أن يتم قطع أطرافه.

أبرز ما ورد في تقرير واشنطن بوست:

استنادًا إلى مسؤولين أتراك وأمريكيين، فإن الحكومة التركية أبلغت الجانب الأمريكي بأن لديها التسجيلات التي تثبت مقتل خاشقجي في القنصلية العامة السعودية بمدينة إسطنبول.

التسجيلات تظهر احتجاز فريق أمني سعودي لخاشقجي بعد دخوله القنصلية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول للحصول على وثيقة رسمية، وقيامه في وقت لاحق بقتله وتقطيع جثته.

التسجيل الصوتي يكشف بشكل مُقنع مسؤولية الفريق الأمني السعودي عن مقتل الصحفي خاشقجي.

أحد المسؤولين، قال إننا نستطيع سماع صوته (خاشقجي) وأصوات الأشخاص الآخرين الذين يتحدثون باللغة العربية، وكذلك كيف تم التحقيق معه وتعذيبه ومن ثم قتله.

الصحيفة أشارت إلى إنه لم يتضح ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون قد شاهدوا اللقطات المصورة أو سمعوا التسجيلات الصوتية، لكن المسؤولين الأتراك وصفوا لهم محتوى هذه التسجيلات.

مجموعة عمل تركية سعودية مشتركة: