صحيفة بريطانية: احتجاز 5 أمراء سعوديين بعد احتجاجهم على اختفاء خاشقجي

كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن احتجاز السلطات السعودية 5 أمراء من الأسرة المالكة بعد احتجاجهم على اختفاء الصحفي الشهير جمال خاشقجي.

أبرز ما ورد في تقرير الاندبندنت:

الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود، الذي يعيش في المنفى بألمانيا، قال إن إغراء المُعارضين للاجتماعات بهدف إخفائهم، هو خدعة شائعة تستخدمها السلطات في السعودية.

كشف الأمير خالد أن 5 أفراد على الأقل من العائلة المالكة اختفوا في الأسبوع الماضي وحده.

السلطات السعودية وضعت خطة مماثلة لخطفه قبل 10 أيام فقط من اختفاء خاشقجي.

السلطات اتصلت به 30 مرة على الأقل ليلتقي بهم في السفارة السعودية لكنه رفض في كل مرة.

أعرف ما يمكن أن يحدث إذا ذهبت إلى السفارة.

السلطات السعودية وعدت عائلته بـشيكٍ كبير وملايينِ الدولارات إذا وافق على السفر إلى مصر لمقابلة مسؤولين في القنصلية السعودية في القاهرة، ووعدوا أنه سيكون آمنا.

ما لا يقل عن خمسة من أفراد العائلة المالكة من أحفاد الملك عبد العزيز، حاولوا الأسبوع الماضي التعبير عن عدم رضاهم عن اختفاء خاشقجي والقمع، وذلك في اجتماع مع السلطات في السعودية.

تم احتجازه المحتجين على وجه السرعة، ومكانُ وُجودهم غيرُ معروف.

اختفاء جمال خاشقجي: