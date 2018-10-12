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صحيفة بريطانية: احتجاز 5 أمراء سعوديين بعد احتجاجهم على اختفاء خاشقجي

الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود
الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود
12/10/2018

كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن احتجاز السلطات السعودية 5 أمراء من الأسرة المالكة بعد احتجاجهم على اختفاء الصحفي الشهير جمال خاشقجي.

أبرز ما ورد في تقرير الاندبندنت:
  • الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود، الذي يعيش في المنفى بألمانيا، قال إن إغراء المُعارضين للاجتماعات بهدف إخفائهم، هو خدعة شائعة تستخدمها السلطات في السعودية.
  • كشف الأمير خالد أن 5 أفراد على الأقل من العائلة المالكة اختفوا في الأسبوع الماضي وحده.
  • السلطات السعودية وضعت خطة مماثلة لخطفه قبل 10 أيام فقط من اختفاء خاشقجي.
  • السلطات اتصلت به 30 مرة على الأقل ليلتقي بهم في السفارة السعودية لكنه رفض في كل مرة.
  • أعرف ما يمكن أن يحدث إذا ذهبت إلى السفارة.
  • السلطات السعودية وعدت عائلته بـشيكٍ كبير وملايينِ الدولارات إذا وافق على السفر إلى مصر لمقابلة مسؤولين في القنصلية السعودية في القاهرة، ووعدوا أنه سيكون آمنا.
  • ما لا يقل عن خمسة من أفراد العائلة المالكة من أحفاد الملك عبد العزيز، حاولوا الأسبوع الماضي التعبير عن عدم رضاهم عن اختفاء خاشقجي والقمع، وذلك في اجتماع مع السلطات في السعودية.
  • تم احتجازه المحتجين على وجه السرعة، ومكانُ وُجودهم غيرُ معروف.
اختفاء جمال خاشقجي:
  • اختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
  • اتهمت مصادر أمنية تركية "وفقا لرويترز" فريقا سعوديا مكونا من 15 شخصا بقتله داخل القنصلية، وهو اتهام تنفيه السعودية.
  • لكن جهات أخرى أكدت ضلوع السعودية في الحادث، مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة.
  • جمال خاشقجي صحفي وكاتب سعودي بارز، رأس تحرير عددا من الصحف السعودية وغطى عددا من الحروب والأحداث الهامة، وهوكاتب بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
  • ارتبط خاشقجي بعلاقات مع السلطات السعودية حيث عمل مستشارا للأمير تركي الفيصل الذي كان مسؤولا عن المخابرات السعودية.
المصدر : صحف أجنبية
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