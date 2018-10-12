شاهد: صحيفة تركية تكشف تفاصيل تسجيل صوتي يؤكد مقتل خاشقجي

استعرض مراسل "الجزيرة مباشر" في إسطنبول، حسام يحيى، محتوى تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "يني شفق" التركية يكشف تفاصيل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي دخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

ماذا قالت الصحيفة؟

خاشقجي دخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 من أكتوبر/تشرين أول الساعة 1:15 ظهرا وترك الهاتف مع خطيبته.

خاشقجي دخل مكتب القنصل السعودي ثم دخل شخصان آخران من فريق الاغتيال وراءه وقاما بضربه وسحبه خارجا إلى غرفة ثانية.

يٌسمع من التسجيل الصوتي أن خاشقجي حاول الاستغاثة والصراخ.

حاول خاشقجي الدفاع عن نفسه لكن فريق الاغتيال واصل الاعتداء عليه ثم قاموا بتخديره وأسقطوه على الأرض.

تم سحب خاشقجي إلى غرفة ثالثة وقام فريق الاغتيال بقتله وتقطيع جثته بمنشار عظام.

جزء من فريق الاغتيال غادر مقر القنصلية، ثم جاء جزء آخر لتنظيف مكان القتل والتقطيع بينهم العقيد محمد الطبيقي مدير الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام في السعودية.

أين ذهبت جثة خاشقجي؟

القنصل العام للسعودية في اسطنبول محمد العتيبي

فريق الاغتيال قام بشراء حقائب كبيرة من سوق "سيركجي" بإسطنبول.

ظهرت الحقائب في تسجيل فيديو عرضته المخابرات التركية عبر وسائل الإعلام قبل أيام.

تقول الصحيفة إن هذه الحقائب كانت تحمل ما تبقى من جثمان خاشقجي، وتم نقلها إلى سيارة من نوع مرسيدس، وهذه السيارة ذهبت إلى منزل القنصل السعودي.

القنصلية تمتلك 26 سيارة، جميعها تحت رقابة السلطات التركية إلا سيارة واحدة خرجت عن الرقابة لمدة 6 ساعات في محيط مناطق "كارتل" و "مالت بيه" و"بندك".

تطرح الصحيفة احتمال أن أجزاء من جثة خاشقجي موجودة في حديقة منزل القنصل السعودي.

القنصل السعودي لم يغادر منزله منذ 4 أيام، ولم يذهب إلى القنصلية ولو لمرة واحدة خلال تلك الأيام.

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