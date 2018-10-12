زواج مذيعة عربية بممثل يهودي يثير الجدل في إسرائيل

أثار إعلان زواج ممثل إسرائيلي ومذيعة تلفزيون عربية ردود فعل متباينة في إسرائيل، بين الإدانة للخطوة والتمنيات الطيبة للعروسين.

وتزوجت "لوسي هريش" وهي من عائلة مسلمة وأول عربية تقدم برنامجاً باللغة العبرية على التلفزيون الإسرائيلي و"تساهي هليفي" الذي يمثل في مسلسل (فوضى) الأربعاء في حفل كشفت عنه في وقت متأخر وسائل الإعلام التي قالت إن الزوجين البالغين من العمر 37 و43 سنة على التوالي وكانا على علاقة منذ عدة سنوات، كانا يرغبان في الاحتفاظ بزواجهما سرا خوفا من "إثارة ردود فعل حادة".

زواج هريش.. بين "القلقين والمرحبين":