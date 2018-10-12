زواج مذيعة عربية بممثل يهودي يثير الجدل في إسرائيل

أثار إعلان زواج ممثل إسرائيلي ومذيعة تلفزيون عربية ردود فعل متباينة في إسرائيل، بين الإدانة للخطوة والتمنيات الطيبة للعروسين.
وتزوجت "لوسي هريش" وهي من عائلة مسلمة وأول عربية تقدم برنامجاً باللغة العبرية على التلفزيون الإسرائيلي و"تساهي هليفي" الذي يمثل في مسلسل (فوضى) الأربعاء في حفل كشفت عنه في وقت متأخر وسائل الإعلام التي قالت إن الزوجين البالغين من العمر 37 و43 سنة على التوالي وكانا على علاقة منذ عدة سنوات، كانا يرغبان في الاحتفاظ بزواجهما سرا خوفا من "إثارة ردود فعل حادة".
زواج هريش.. بين "القلقين والمرحبين":
- تعليقا على الخبر، قال وزير الداخلية الإسرائيلي المتطرف آري درعي الخميس لمحطة إذاعية عسكرية إن زواجهما "ليس بالخبر الجيد" معربا عن قلقه إزاء أطفالهما في المستقبل.
- الوزير المتطرف، دعا الزوجة إلى اعتناق اليهودية، وخلص إلى الحديث عن مساوئ "اندماج" اليهود في المجتمعات المحيطة بهم.
- يعارض عدد من اليهود "الاندماج" عبر الزيجات المختلطة ومنهم بنتزي غوبشتاين زعيم منظمة ليهافا (اللهب) اليمينية المتطرفة والمعروف بحملاته ضد العلاقات المختلطة والذي استنكر الزواج ودعا الزوج إلى "الحفاظ على كرامة الشعب اليهودي".
- النائب عن حزب الليكود اليميني الحاكم أورين حزان المعروف بتصريحاته الاستفزازية، كتب على تويتر أن لويس هريش "أغوت يهوديا لإضعاف بلدنا وحرمان الأحفاد اليهود من إدامة سلالة اليهود، لومي على تساهي الذي أسلم".
- أثارت كلمات النائب المتطرف، موجة من التأييد للعروسين، فكتبت النائبة عن حزب العمل شيلي ياشيموفيتش على تويتر "أجمل التهاني وتمنياتي بالسعادة للزوجين الرائعين".
- النائب من حزب العمل ستاف شافير كتب وفي في تلميح إلى أورين حزان:" لوسي هريش تفهم معنى أن تكون يهودياً أكثر ممن غرد بكلام عنصري ومثير للاشمئزاز".
- أمّا النائبة عن يمين الوسط ميراف بن آري، فقد كتبت مهنئة العروسين "مبروك".
- تنتمي لوسي هريش إلى "العرب الإسرائيليين" الذين يمثلون 17,5% من السكان الإسرائيليين. وهي تقول على صفحتها على فيسبوك إنها تلقت تعليمها في بيئة يهودية وكانت تحتفل بالأعياد اليهودية والمسلمة على السواء.
- يمثل زوجها تساهي هليفي في مسلسل "فوضى" الذي عرف شهرة عالمية وهو يدور حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ناقلا عنه مشاهد قاسية ويعطي وفق النقاد بعداً إنسانياً لجميع شخصياته سواء كانت إسرائيلية أو فلسطينية.