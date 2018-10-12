ترودو: كندا ستواصل الضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه سيواصل الضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان رغم الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.
التفاصيل:
- أضاف ترودو في تصريحات على هامش قمة للدول المتحدثة بالفرنسية "سنواصل التحدث بوضوح وقوة دفاعا عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
- قال "نواصل إثارة المسألة في كل مرة تتاح لي الفرصة فيها للاجتماع مع القيادة السعودية".
- أكد أن أوتاوا لن تلغي عقدا أبرم في 2014 فاز به الفرع الكندي لشركة جنرال دينامكس المنتجة للسلاح لتزويد السعودية بمركبات مدرعة خفيفة. وتصل قيمة العقد إلى 13 مليار دولار.
- رفض ترودو تلميح سفير بلاده السابق إلى أنه أفسد العلاقات مع المملكة.
- قال ترودو للصحفيين "كان من المفترض أن يعرف السفير السابق أننا نقوم بمساع دبلوماسية كبيرة مع السعودية منذ عدة سنوات بشأن قضية حقوق الإنسان".
خلفيات:
- في أغسطس/ آب الماضي، جمدت السعودية التعاملات التجارية الجديدة مع كندا وطردت السفير دينيس هوراك وأمرت كل الطلبة السعوديين بالعودة بعد نشر السفارة الكندية تغريدة تدعو للإفراج الفوري عن نشطاء في مجال حقوق المرأة.
- كانت التغريدة ترجمة لرسالة أرسلت من وزارة الخارجية في أوتاوا.
- قال هوراك، الذي تقاعد الآن، إنه لم يكن يعرف أن التغريدة ستنشر وإنه كان سينصح بعدم نشرها.
- أضاف هوراك إن أوتاوا لم تبذل ما يكفي من الجهد لتوطيد العلاقات مع الرياض وارتكبت أخطاء ساهمت في إشعال الصراع.
- ذكر أنه كان على حكومة ترودو أن تخصص وقتا أكبر لمحاولة إصلاح العلاقات مع السعوديين.