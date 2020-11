تركيا تطلق سراح القس الأمريكي برانسون

أمرت محكمة تركية بإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي اتهم بالتجسس وارتكاب جرائم باسم تنظيمات إرهابية.

التفاصيل:

PASTOR BRUNSON JUST RELEASED. WILL BE HOME SOON!

My thoughts and prayers are with Pastor Brunson, and we hope to have him safely back home soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2018