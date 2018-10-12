تحذيرات أوربية متوالية للسعودية من تداعيات قضية خاشقجي

انضمت دول أوربية إلى الدعوات الدولية التي تطالب السعودية بكشف حقيقة ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد اختفائه داخل قنصلية بلاده في إسطنبول قبل أيام.

فرنسا:

طالبت فرنسا، اليوم الجمعة، السعودية بالشفافية والرد "الكامل والمفصل" بشأن اختفاء خاشقجي.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في بيان: إن اختفاء السيد جمال خاشقجي في إسطنبول يوم 2 من تشرين أول/أكتوبر، يثير تساؤلات خطيرة حول مصيره.

المتحدثة: فرنسا تطالب بأن تكون الوقائع قائمة بوضوح وأن كل من يساهم في ظهور الحقيقة يساهم بشكل كامل في ذلك.

المتحدثة: هذه هي الرسالة التي نقلناها إلى السلطات السعودية، والتهم الموجهة إليهم تتطلب شفافية وتقديم رد كامل ومفصل.

روسيا:

نائب رئيس الدوما بيتر تولستوي: إذا ثبت مقتل خاشقجي فتلك واقعة صارخة في الممارسة الدولية.

نائب رئيس الدوما: واثق أن أجهزة الأمن التركية ستجد الأدلة بشأن خاشقجي وستقوم بعرضها.

ألمانيا:

طالبت الحكومة الألمانية المملكة العربية السعودية بالمشاركة في تقديم توضيح حول مصير خاشقجي.

شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة: ننتظر تقديم توضيح سريع، وذي مصداقية.

زايبرت: الحكومة الألمانية تأخذ أوجه الاشتباه في قضية اختفاء خاشقجي مأخذ الجد للغاية.

زايبرت ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الألمانية لن تعطي المزيد من أذون تصدير الأسلحة للسعودية لحين توضيح مصير خاشقجي: لا علاقة بين الأمرين.

بريطانيا:

استدعت الخارجية البريطانية السفير السعودي في لندن، وأعربت له عن مخاوف المملكة المتحدة بشأن القضية.

حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أمس الخميس السلطات السعودية من "تداعيات خطيرة" عليها في حال ثبتت مسؤوليتها عن اختفاء خاشقجي.

هانت: إذا ثبتت صحة التقارير بشأن ملابسات وفاة خاشقجي، فإن المملكة المتحدة ستعتبر الوضع خطيرا؛ فالصداقات تعتمد على القيم المشتركة.

أعلن الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون أنه سيجمد مشاريع عدة مع السعودية، وحث الرياض على كشف ما حصل مع خاشقجي.

الاتحاد الأوربي: