اختفاء خاشقجي: شركات وشخصيات بارزة ووسائل إعلام تقاطع السعودية

أعلنت وسائل إعلام وشخصيات بارزة أنها ستقاطع مؤتمرا استثماريا في السعودية مع تزايد الغضب بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا هذا الشهر.

وسائل الإعلام:

قالت لورين هاكيت المتحدثة باسم رئيسة تحرير صحيفة إيكونومست زاني مينتون بيدوس في رسالة بالبريد الإلكتروني إن بيدوس لن تشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

ذكر المذيع الأمريكي أندرو روس سوركين بشبكة (سي إن بي سي) والذي يعمل أيضا صحفيا اقتصاديا بنيويورك تايمز على تويتر أنه لن يحضر المؤتمر قائلا إنه "يشعر باستياء شديد من اختفاء الصحفي جمال خاشقجي والتقارير الواردة عن مقتله".

أفادت المتحدثة باسم صحيفة نيويورك تايمز إيلين ميرفي بأن الصحيفة قررت الانسحاب من رعاية المؤتمر.

أعلنت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عبر تويتر سحب مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي كشريك إعلامي.

سي.إن.إن عبر تويتر: الشبكة سحبت مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية.

شركات ورجال أعمال:

ذكر دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لشركة أوبر تكنولوجيز في بيان إنه لن يحضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض ما لم تظهر مجموعة مختلفة تماما من الحقائق.

جاستن ديني المتحدث باسم شركة فياكوم قال إن الرئيس التنفيذي بوب باكيش لن يحضر المؤتمر بعد أن كان أحد المتحدثين فيه.

قرر ملياردير آخر هو ستيف كيس أحد مؤسسي (إيه أو إل) أن ينأى بنفسه عن السعودية، قائلا إنه لن يحضر المؤتمر.

ستيف كيس كتب على تويتر: "قررت في ضوء الأحداث الأخيرة أن أعلق خططي بانتظار مزيد من المعلومات بخصوص جمال خاشقجي".

يشير موقع المؤتمر على الإنترنت إلى أن وسائل إعلام أخرى من المقرر أن تشارك مثل بلومبرغ، ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت ما تزال تنوي حضور المؤتمر أم لا.

وزير الخزانة الأمريكية قال إنه ما زال ينوي حضور المؤتمر على الرغم من اختفاء خاشقجي، إلا أنه قال إن القرار قد يعاد النظر فيه إذا ظهرت معلومات جديدة بشأن الصحفي السعودي المختفي.

المؤتمر:

كان من المقرر أن يجتذب المؤتمر في دورته الثانية بعضا من نخبة الأعمال في العالم ومنهم كبار مستثمري وول ستريت ورؤساء شركات متعددة الجنسيات في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والخدمات المالية.

من المقرر كذلك أن يتحدث في المؤتمر جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان تشيس آند كو وكذلك الرئيس التنفيذي لماستر كارد أجاي بانجا. ولم يرد مسؤولون عن الشركتين على طلبات للتعليق من رويترز.

الانسحاب من نيوم:

وقد دفع اختفاء خاشقجي مسؤولين ورجال أعمال إلى الانسحاب من مشروع كبير آخر في السعودية، وهو مدينة نيوم الاقتصادية، الذي يرعاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

فقد أعلن وزير الطاقة الأمريكي السابق إرنست مونيز يوم الأربعاء أنه قرر تعليق دوره الاستشاري في المشروع لحين معرفة مزيد من المعلومات عن خاشقجي.

قائمة أعضاء المجلس الاستشاري لنيوم شهدت تغييرا آخر، إذ ضمت القائمة لفترة وجيزة كبير مصممي "أبل" جوني إيف قبل حذف اسمه منها، وهو ما طرح تساؤلات عن انسحاب أبل من المشروع وعلاقة ذلك بقضية اختفاء خاشقجي.

إنهاء العلاقة مع السعودية:

اختفاء خاشقجي تسبب في أن تنهى مؤسسات وشخصيات أخرى علاقتها مع السعودية ووقف أي استثمارات فيها.

أنهت مجموعة هاربور جروب، وهي شركة في واشنطن تقدم خدمات استشارية للسعودية منذ أبريل نيسان 2017، يوم الخميس عقدا مع المملكة حجمه 80 ألف دولار في الشهر. وقال عضوها المنتدب ريتشارد مينتز "لقد أنهينا العلاقة".

ذكر الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون الخميس أن مجموعته (فيرجن جروب) ستعلق محادثاتها مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن استثمارات مقررة حجمها مليار دولار في مشاريع المجموعة في الفضاء، وذلك على خلفية اختفاء خاشقجي.

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