هيومن رايتس تنتقد تعذيب مصر لأمريكي في الاحتجاز السري

قالت (هيومن رايتس ووتش) اليوم (الخميس) إن السلطات المصرية أخفت قسرا سائق سيارة ليموزين مصري-أمريكي، قال إن السلطات عذبته واحتجزته سرا لمدة أربعة أشهر.

وقدّم خالد حسن (41 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش، شهادة مفصّلة عن تعذيبه، منها مزاعم بالاغتصاب مرتين.

واعتقلت عناصر الأمن الوطني المصري، حسن وأخفته في 8 يناير/كانون الثاني 2018 في الإسكندرية، وعلى الرغم من مطالبة أسرته السلطات المصرية بمعلومات عن مكان وجوده، لم تعترف السلطات باعتقاله علنا إلى أن مثل أمام النيابة العسكرية للمرة الأولى في 3 مايو/أيار.

قضية حسن.. اعتقال وتعذيب:

ردت السلطات المصرية في رسالة بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول على هيومن رايتس، زعمت فيها أنه اعتُقل في 3 مايو/أيار، نافية أنه تعرض للتعذيب، لكن خبراء الطب الشرعي المستقلين الذين راجعوا صورا لجروح ساق حسن وجدوا أنها تتطابق مع روايته عن التعذيب.

هيومن رايتس، طالبت النيابة العامة المصرية بفتح تحقيق في ادعاءات التعذيب، وفحص حسن من قبل طبيب شرعي مختص، ومراجعة اعتقاله من قبل قاضي مدني، وإطلاق سراحه ما لم يكن هناك دليل موثوق بأنه ارتكب جريمة حقيقية.

مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس أكد أن اختفاء حسن وتعذيبه وإنكار الحكومة ذلك يتأتى لأنّ قوات الأمن المصرية تأمن من العقاب على أعمالها.

محمد سلطان، سجين سابق في مصر ومدافع عن حقوق الإنسان في مجموعة (مبادرة الحرية) المستقلة في الولايات المتحدة، نبّه هيومن رايتس إلى قضية حسن في سبتمبر/أيلول.

في مقابلات أُجريت عن بعد، قال حسن لـ هيومن رايتس إنه في الأسابيع التي تلت اعتقاله ضربته قوات الأمن بشدة، وعرّضته إلى صعقات كهربائية شملت أعضاء حساسة في جسده واغتصبته في حالتين على الأقل، مرة بعصا خشبية ومرة من قبل رجل آخر.

تمكنت هيومن رايتس ووتش من التحدث إلى فردين من عائلة حسن والاطلاع على اتصالاتهما بالسلطات بحثا عن معلومات حول مكانه، كما استعرض خبراء الطب الشرعي صورا عن جروحه التي التقطها حسن في السجن مؤخرا.

قال الشخصان إن المسؤولين المصريين أمروا زوجة حسن وأولاده بمغادرة البلاد، ولم تعرض عليهم إمكانية اللجوء للقضاء، وهم يعيشون الآن في الولايات المتحدة.

قال حسن إن المدعين العسكريين الذين رؤوه للمرة الأولى في 3 مايو/أيار تجاهلوا روايته عن التعذيب وأمروا باحتجازه على ذمة التحقيق، واتهموه إلى جانب مئات المتهمين الآخرين، بالتورط في قضية تتعلق بجماعة تابعة لتنظيم الدولة.

حسن نفى تلك الاتهامات وظل رهن الحبس الاحتياطي في سجن طرة منذ ذلك الحين، في ظل نقص الغذاء والرعاية الصحية ولم يمثل أمام محكمة مدنية أو يُسمح له بمعرفة التهم الرسمية الموجهة إليه، ولم يُحدّد موعد للمحاكمة.

حسن، الذي هاجر إلى الولايات المتحدة قبل عدة سنوات، يعيش في مدينة نيويورك وكان يمضي عدة أسابيع كل عام مع زوجته وأولاده الذين يعيشون في مصر، ولم يسبق له أن اعتُقل أو استُجوب.

أدرج المدعون العسكريون حسن في القضية العسكرية 137 لعام 2018، والمعروفة باسم "قضية ولاية سيناء 2″، والتي اُتهم فيها المئات بالانضمام إلى فرع داعش المصري ومساعدة أهدافه عبر التجسس على الجيش والتآمر لشن هجمات عنيفة.

أنكر حسن ضلوعه في الجماعة وقال إنه يعرف شخصا واحدا فقط من المتهمين في هذه القضية وتعرض أيضا إلى انتهاكات خطيرة واحتاج إلى جراحة.

في السنوات الأخيرة، أخضعت النيابة المصرية العديد من المعارضين السياسيين للحبس الاحتياطي المطول، في أغلب حالات المعارضة السياسية، عنيفة كانت أم سلمية، لا يُسمح للمحامين عادة بالحصول على نسخة من ملف النيابة حتى بدء المحاكمة، وبالتالي لا يستطيعون مراجعة الأدلة أو الطعن فيها.

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن حسن متهم في القضية، لكنها لم تذكر أي اتهامات محددة.

اعتقال وتعذيب ممنهج: