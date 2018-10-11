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نتنياهو لليونان وقبرص: ترمب سيواصل الضغط على تركيا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
11/10/2018

أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزيري خارجية اليونان وقبرص خلال اجتماع بالقدس أن الرئيس الأمريكي سيواصل الضغط على تركيا بشأن القس الأمريكي المعتقل أندرو برنسون.

المعلومات كشف عنها مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون غربيون لموقع "أكسيوس" الأمريكي الذي أعلن تفاصيل الاجتماع الذي عقد في القدس الشهر الماضي.

تصريحات نتنياهو خلال الاجتماع:
  • الرئيس الأمريكي لن يخفف من ضغوطه على تركيا بشأن القس المعتقل.
  • لا أرى أي تحسن في العلاقات الأمريكية التركية في المستقبل القريب.
  • لن يكون هناك أي تقدم في حل الأزمة الأمريكية التركية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل نظرا لأن قضية القس برونسون مهمة لكثير من الناخبين المسيحيين الإنجيليين.
  • متشائم وقلق من الوضع الاقتصادي في تركيا نظرا لأن أردوغان يتخذ قرارات اقتصادية "متهورة".
  • هناك مشكلة هيكلية في تركيا.
  • أردوغان يصفني بـ"هتلر" كل أسبوعين، ولا أرى بصيص أمل فيما يتعلق بمستقبل تركيا.
  • الصراع الدائر في سوريا دفع تركيا للتوصل لاتفاق مصالحة مع إسرائيل قبل عامين.
  • بعد اتفاق المصالحة، مساعدون لي كانوا يتصلون بإبراهيم كالن، المستشار المقرب من أردوغان، بشأن الوضع في سوريا، ولكن حاليا لا يوجد أي تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع تركيا بشأن سوريا.
  • قلق من الخطوات المحتملة لتركيا بشأن التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط.
  • أردوغان متهور وغير متوقع، أنا متشائم.
  • من التناقض أن يشتري عضو في حلف الناتو مثل تركيا منظومة صواريخ إس 400 من روسيا.
  • قلق من شراء تركيا لمقاتلات إف-35 من الولايات المتحدة.
خلفية:
  • اليونان وقبرص من الخصوم الرئيسيين لتركيا.
  • إسرائيل لديها مشكلات مع تركيا بعد أن طلبت الحكومة في أنقرة من السفير الإسرائيلي مغادرة البلاد جراء أعمال  عنف في غزة.
  • نتنياهو اضطلع بدور في جهود ترمب للإفراج عن برنسون عندما وافق على طلب ترمب بإطلاق سراح مواطن تركي معتقل في إسرائيل.
المصدر : أكسيوس + الجزيرة مباشر
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