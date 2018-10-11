لندن قلقة إزاء احتجاز أكاديمي بريطاني في الإمارات

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الخميس إنه يشعر بـ"قلق بالغ" إزاء استمرار احتجاز أكاديمي بريطاني في الإمارات.
التفاصيل:
- تصريحات هنت جاءت في تغريدة عبر تويتر، أشار فيها إلى تباحثه مرتين مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد بخصوص الأكاديمي ماثيو هيدجز.
- أضاف وزير الخارجية البريطاني أنه أكد لنظيره الإماراتي على ضرورة التعامل بشكل عادل وإنساني مع قضية هيدجز.
بيان لزوجته:
- قالت دانييلا تيادا، زوجة الأكاديمي البريطاني الذي يدرس الدكتوراه بجامعة درهام البريطانية، إن زوجها وضع قيد الحبس الانفرادي دون توجيه اتهامات له في الإمارات بعد خمسة أشهر من توقيفه أثناء تواجده بالبلاد لإجراء بحث ميداني متعلق بدراسته للحصول على شهادة الدكتوراه.
- أفاد بيان أصدرته زوجة هدجيز الخميس أن زوجها اعتقل في 5 مايو/آيار في مطار دبي الدولي بعد زيارة دامت أسبوعين.
- قالت وكالة رويترز إن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات لم يرد على طلب التعليق على القضية.
خلفيات:
- قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن مسؤولين بريطانيين يقدمون المساعدة لمواطن بعد اعتقاله في الإمارات لكنه لم يحدد شخصية المواطن أو يقدم مزيدا من التفاصيل عن القضية.
- قالت تيادا إن هيدجز مثل أمام محكمة في أبوظبي الأربعاء بعد جلسة أولى لنظر القضية الأسبوع الماضي لكنه لم يبلغ بأي اتهامات موجهة إليه.
- عينت المحكمة محاميا لمراجعة القضية وأرجأت الجلسة إلى يوم 24 أكتوبر تشرين/الأول الجاري.
- نقلت وكالة رويترز عن مصدر إماراتي مطلع على تفاصيل القضية قوله إن هيدجز سيتهم بالتجسس لكن المحكمة تنتظر أن يراجع محاميه القضية قبل توجيه اتهامات له بشكل رسمي.
- ذكرت وسائل إعلام مدعومة من الحكومة الإماراتية أواخر سبتمبر/أيلول أن النائب العام أمر بمحاكمة أجنبي متهم بالتجسس دون أن تكشف عن هويته.
- قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية التي تصدر باللغة الانجليزية إن محققين قالوا إن الرجل كان يحاول الحصول على "معلومات سرية" لوكالة أجنبية وإنه اعترف بالتجسس أثناء استجوابه.
- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن مسؤولين بريطانيين على اتصال بالسلطات الإماراتية.
- أضاف المتحدث "نساعد أسرته ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المحلية. وزير الخارجية أثار المسألة بشكل شخصي مع نظيره الإماراتي".
- قالت تيادا في بيانها إن زوجها يجبر على النوم على الأرض ولم يسمح له بالاستحمام سوى مرة واحدة خلال الشهر الأول من اعتقاله.
- تفيد بيانات ملف هيدجز الشخصي على موقع جامعة درهام البريطانية أنه طالب دكتوراه بكلية الإدارة الحكومية والشؤون الدولية وتشمل مجالات بحثه العلاقات بين المدنيين والعسكريين والسياسة والاقتصاد والنزعة العشائرية.
- شارك هيدجز العام الماضي في كتابة مقال في نشرة أكاديمية عن جماعة الإخوان المسلمين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنتمي الإمارات لعضويته.