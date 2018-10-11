لندن قلقة إزاء احتجاز أكاديمي بريطاني في الإمارات

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الخميس إنه يشعر بـ"قلق بالغ" إزاء استمرار احتجاز أكاديمي بريطاني في الإمارات.

التفاصيل:

تصريحات هنت جاءت في تغريدة عبر تويتر، أشار فيها إلى تباحثه مرتين مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد بخصوص الأكاديمي ماثيو هيدجز.

أضاف وزير الخارجية البريطاني أنه أكد لنظيره الإماراتي على ضرورة التعامل بشكل عادل وإنساني مع قضية هيدجز.

بيان لزوجته:

قالت دانييلا تيادا، زوجة الأكاديمي البريطاني الذي يدرس الدكتوراه بجامعة درهام البريطانية، إن زوجها وضع قيد الحبس الانفرادي دون توجيه اتهامات له في الإمارات بعد خمسة أشهر من توقيفه أثناء تواجده بالبلاد لإجراء بحث ميداني متعلق بدراسته للحصول على شهادة الدكتوراه.

أفاد بيان أصدرته زوجة هدجيز الخميس أن زوجها اعتقل في 5 مايو/آيار في مطار دبي الدولي بعد زيارة دامت أسبوعين.

قالت وكالة رويترز إن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات لم يرد على طلب التعليق على القضية.

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