قطر تقدم 150 مليون دولار مساعدات عاجلة لغزة

أعلنت دولة قطر (الأربعاء) عن تقديم مساعدة مالية عاجلة لقطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار للمساعدة في التخفيف من حدة الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات.
مساعدات قطرية:
- وكالة الأنباء القطرية قالت إنه بتوجيهات من أمير قطر، أعلن صندوق قطر للتنمية عن تقديم دعم بقيمة 150 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات.
- شاحنتا وقود عبرتا حدود دولة الاحتلال إلى قطاع غزة، (الثلاثاء)، ضمن وقود تبرعت به قطر، في خطوة قالت مصادر إنها مسعى من جانب الدوحة والأمم المتحدة لتخفيف الأوضاع في القطاع ومنع أي تصعيد في العنف بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
- القطاع المحاصر تعرض خلال العشر سنوات الماضية إلى حربين أدتا إلى تدمير البنية التحتية ومنها مشروعات تعليمية وصحية أسهمت فيها دولة قطر إلى جانب مؤسسات أممية ودوّل أوربية.
- هذا الدعم يأتي في سياق التخفيف على الشعب الفلسطيني الشقيق والذي فقد كثيرًا من أطفاله وشبابه ونسائه إما في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أو بسبب سوء الظروف المعيشية وضعف الرعاية الصحية.
- الوكالة القطرية:صندوق قطر للتنمية امتثالًا لتوجيهات أمير البلاد لدعم الأشقاء الفلسطينيين، سيعمل بشكل عاجل لتفعيل هذه الحزمة من المساعدات من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات الأممية المعنية.
حدود غزة:
- الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، تشهد احتجاجات سلمية ينظمها الفلسطينيون أسبوعيًا منذ نحو ستة أشهر تحت اسم "مسيرات العودة"، يرد عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقوة الفتاكة.
- الفلسطينيون بدؤوا الاحتجاجات على الحدود يوم 30 مارس/آذار للمطالبة بتخفيف الحصار عن غزة وحق العودة إلى الأراضي التي فرت العائلات الفلسطينية أو أخرجت منها بعد إعلان قيام ما بات يعرف بدولة إسرائيل عام 1948.
الأوضاع داخل القطاع
- يعيش في قطاع غزة حوالي مليوني شخص في مساحة لا تتجاوز 365 كيلومترا مربعا، ولا يستطيعون الحركة خارج هذا النطاق الجغرافي الضيق نسبةً إلى عدد السكان.
- تحظر على سكان غزة كثير من المواد الضرورية للحياة الكريمة، بالإضافة إلى الأوضاع اليومية الخانقة، حيث ينقطع التيار الكهربائي معظم ساعات الْيَوْم مما يؤثر سلبا على المرافق الحيوية، سواء التعليمية أو الصحية وخصوصا في شهور الصيف الحارة وفِي الشتاء البارد، حيث تتضاعف المعاناة.
- الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، أطلقت العديد من النداءات التي تحذر فيها من مآلات ما يحدث في غزة وترك الوضع الإنساني للانفجار، كما دعت المجتمع الدولي إلى المسارعة لغوث الفلسطينيين وسدّ العجز الذي نتج عن إخلال بعض الدول بالتزاماتها الرسمية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.