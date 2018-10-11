قطر تقدم 150 مليون دولار مساعدات عاجلة لغزة

الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، أطلقت العديد من النداءات التي تحذر فيها من مآلات ما يحدث في غزة وترك الوضع الإنساني للانفجار، كما دعت المجتمع الدولي إلى المسارعة لغوث الفلسطينيين وسدّ العجز الذي نتج عن إخلال بعض الدول بالتزاماتها الرسمية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.