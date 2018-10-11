فيديو: إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن جنوبي نابلس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن شابًا فلسطينيًا نفذ عملية طعن عند حاجز حوارة العسكري جنوبي نابلس بالضفة المحتلة، وأصاب اثنين من جنود الاحتلال أحدهما في حالة حرجة.

التفاصيل:

صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، وموقع 0404 المقرب من جيش الاحتلال أفادا بأن شابًا فلسطينيًا نفذ عملية الطعن ولاذ بالفرار، لافتًا إلى أن جروح أحد الإسرائيليين خطيرة، وتم نقله إلى مشفى "بنيلسون" الإسرائيلي في "بتاح تكفا".

عقب العملية، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي حاجز حوارة في كلا الاتجاهين، وأفادت مصادر فلسطينية محلية أن جنود الاحتلال أغلقوا حركة المرور على الحاجز، وشرعوا بعمليات تمشيط على جانبيه.

الصحيفة أضافت أن جنديًا إسرائيليًا آخر حاول إصابة منفّذ العملية، إلّا أنه أصاب إسرائيلية عن طريق الخطأ، في حين استطاع المنفّذ الانسحاب من المكان. ووصف إصابة الإسرائيلية بأنها "طفيفة" جراء شظايا الرصاص.

قوات الاحتلال أغلقت عقب العملية حاجزي "حوارة" و"زعترة" العسكريين، جنوبي مدينة نابلس، ومنعت الدخول أو الخروج من المدينة .

جيش الاحتلال عزز من وجود قواته في المنطقة للبحث عن الشاب منفذ العملية والذي لم تعرف هويته بعد وقيل إنه أصيب بالرصاص أيضًا، وفق الإعلام الإسرائيلي.

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