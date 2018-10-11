شاهد: مسار محتمل لنقل خاشقجي من القنصلية السعودية

قام موفد الجزيرة مباشر بجولة من أمام القنصلية السعودية في إسطنبول التي اختفى داخلها الصحفي جمال خاشقجي وحتى محيط منزل القنصل، الذي طلبت السلطات التركية تفتيشه.

التفاصيل:

الجولة سلطت الضوء على الكاميرات المنصوبة أمام القنصلية وفي محيطها وعلى البوابات ومنها البوابة التي دخل منها الصحفي السعودي المختفى.

أشار موفد الجزيرة مباشر حسام إلى إحدى الكاميرات أمام القنصلية والتي سجلت لحظة دخول خاشقجي حوالي الساعة الواحدة والربع ظهرا.