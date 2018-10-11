شاهد: مسار محتمل لنقل خاشقجي من القنصلية السعودية

قام موفد الجزيرة مباشر بجولة من أمام القنصلية السعودية في إسطنبول التي اختفى داخلها الصحفي جمال خاشقجي وحتى محيط منزل القنصل، الذي طلبت السلطات التركية تفتيشه.
التفاصيل:
الجولة سلطت الضوء على الكاميرات المنصوبة أمام القنصلية وفي محيطها وعلى البوابات ومنها البوابة التي دخل منها الصحفي السعودي المختفى.
أشار موفد الجزيرة مباشر حسام إلى إحدى الكاميرات أمام القنصلية والتي سجلت لحظة دخول خاشقجي حوالي الساعة الواحدة والربع ظهرا.
أظهر موفد الجزيرة مباشر بوابتي القنصلية، إحداهما دخل منها خاشقجي، ورصدت دخوله كاميرا منصوبة في كشك الحراسة أمام القنصلية، أما البوابة الأخرى فخرجت منها السيارات التي كانت تقل 15 سعوديا بينهم مسؤولون، وصلوا إلى إسطنبول في نفس يوم اختفاء خاشقجي.
من بين السيارات التي خرجت من البوابة، سيارة كبيرة سوداء مظللة كانت تحمل صناديق دبلوماسية ويعتقد بأن جثة خاشقجي أو بعض الأدوات التي استخدمت في قتله أو تعذيبه كانت بداخلها.
الجولة رصدت الشارع الذي دخل منه جمال خاشقجي للقنصلية السعودية والآن الشارع مغلق بالمتاريس.
منزل القنصل السعودي، في إسطنبول محمد العبيدي طلبت السلطات التركية تفتيشه للاشتباه بأن السيارة المشتبه فيها توجهت إليه، ويقع على بعد 200 متر من مبنى القنصلية.
في بداية الشارع المؤدي لمنزل القنصل السعودي، توجد قنصلية الإمارات ويفصل بينها وبين منزل القنصل 5 أو 6 مباني.
في منزل القنصل يوجد جراج دخلت فيه سيارات انطلقت من القنصلية ومكثت هناك حوالي ساعتين قرب المنزل ومن ثم انطلقت للمطار.