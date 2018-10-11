سي إن إن: ابن سلمان اتصل بـ"كوشنر" لنفي اتهامات قتل خاشقجي

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصدر مطلع أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصل بمستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر للتحدث بشأن قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

شبكة "سي إن إن" أوضحت نقلا عن المصدر أن ولي العهد السعودي اتصل تحديدا بكوشنر، نقطة اتصاله الرئيسية في البيت الأبيض، لنفي الاتهامات.

المصدر أكد أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون انضم لاحقا للمكالمة، وبعدها أجرى وزير الخارجية مايك بومبيو اتصالا مع محمد بن سلمان.

المصدر وصف الاتصالات بأنها كانت صريحة. وقال إن واشنطن تواصل السير على حبل مشدود في هذا الملف.

البيت الأبيض ووزارة الخارجية أعلنا أن كوشنر وبولتون وبومبيو تحدثوا مع ولي العهد السعودي؛ للحصول على معلومات بشأن خاشقجي.

تفاعل أمريكي: