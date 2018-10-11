سيناتور أمريكي: يجب فرض عقوبات على السعودية إذا ثبت تورطها في مقتل خاشقجي

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إنه ينبغي فرض عقوبات على أعلى مستويات الحكومة السعودية إذا ثبتت مسؤوليتها عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومقتله المحتمل.
التفاصيل:
- قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري بوب كوركر، للصحفيين في الكونغرس: "إذا اتضح أنه ما نعتقده كلنا اليوم… فينبغي فرض عقوبات كبيرة على أعلى المستويات".
- في تصريحات لشبكة فوكس نيوز قال كوركر قوله إنه رغم أنه كان داعما قويا لبيع الأسلحة للسعودية في الماضي فإنه لن يستطيع فعل هذا الآن، بعد اختفاء خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.
- أضاف كوركر أن حادثة خاشقجي سيكون لها تأثير هائل على العلاقات الأمريكية السعودية.
- أشار كوركر إلى أن أسلوب القيادة السعودية خلال فترة العام ونصف الماضيين قد اتسمت بالغطرسة.
- أشار كوركر كذلك إلى الخطاب الذي وجهه مشرعون أمريكيون من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للرئيس دونالد ترمب يطالبون فيها الإدارة الأمريكية بالتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بموجب قانون "ماغنيتسكي"، مع إمكانية فرض عقوبات على السعودية، إذا ثبت تورطها في الأمر.
خلفية:
- الصحفي السعودي جمال خاشقجي اختفى يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عقب دخوله مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لاستخراج أوراق رسمية نحو الواحدة ظهرا، لكنه لم يخرج من القنصلية، بحسب ما أكدت مصادر أمنية تركية إضافة لخطيبته التي كانت تنتظره خارج مبنى القنصلية.
- قال مسؤولون في الأمن التركي إن الاستنتاجات الأولية تشير إلى أن خاشقجي قُتل داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول وأن القتل كان مدبرا، حيث تم استدراجه من خلال تحديد موعد مسبق له للقدوم للقنصلية لاستلام أوراقه.
- بحسب مصادر الأمن التركي فإن خمسة عشر سعوديا، بينهم مسؤولون، وصلوا إلى إسطنبول بطائرتين خاصتين، ودخلوا القنصلية السعودية بالتزامن مع وجود خاشقجي هناك.
- وفق ما صرحت به مصادر في الأمن التركي فإن خاشقجي قُتل داخل القنصلية ونقل جثمانه إلى خارجها، ليعود بعدها السعوديون الخمسة عشر إلى الدول التي قدموا منها.
- نفت القنصلية السعودية صحة تلك الرواية ووصفتها بالاتهامات العارية عن الصحة.