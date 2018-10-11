سيناتور أمريكي: يجب فرض عقوبات على السعودية إذا ثبت تورطها في مقتل خاشقجي

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إنه ينبغي فرض عقوبات على أعلى مستويات الحكومة السعودية إذا ثبتت مسؤوليتها عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومقتله المحتمل.

التفاصيل:

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري بوب كوركر، للصحفيين في الكونغرس: "إذا اتضح أنه ما نعتقده كلنا اليوم… فينبغي فرض عقوبات كبيرة على أعلى المستويات".

في تصريحات لشبكة فوكس نيوز قال كوركر قوله إنه رغم أنه كان داعما قويا لبيع الأسلحة للسعودية في الماضي فإنه لن يستطيع فعل هذا الآن، بعد اختفاء خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

أضاف كوركر أن حادثة خاشقجي سيكون لها تأثير هائل على العلاقات الأمريكية السعودية.

أشار كوركر إلى أن أسلوب القيادة السعودية خلال فترة العام ونصف الماضيين قد اتسمت بالغطرسة.

أشار كوركر كذلك إلى الخطاب الذي وجهه مشرعون أمريكيون من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للرئيس دونالد ترمب يطالبون فيها الإدارة الأمريكية بالتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بموجب قانون "ماغنيتسكي"، مع إمكانية فرض عقوبات على السعودية، إذا ثبت تورطها في الأمر.

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