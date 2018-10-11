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سياسة

سخرية من ضاحي خلفان بعد نشره صورة مفبركة عن اختفاء خاشقجي

11/10/2018

أثارت صورة مفبركة نشرها الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، سخرية واسعة على موقع تويتر، بعدما اعتبرها خلفان دليلا على براءة السعودية من اختطاف الصحفي جمال خاشقجي.

البداية كانت قبل يومين حينما نشر، يوسف حسين، مقدم البرنامج الساخر على قناة التلفزيون العربي "جو شو" الصورة المعدلة على برنامج "فوتوشوب" على صفحته على موقع تويتر، قال فيها:

الطريف أن الصورة التي نشرها مقدم البرنامج الساخر يظهر فيها أن توقيت خروج خاشقجي من القنصلية هو نفس توقيت دخوله، بالإضافة إلى أن يوسف استبدل رقم السيارة على اللوحة وكتب عليها اسم برنامجه ""Joe show.

لكن بعض النشطاء والمسؤولين السعوديين والإماراتيين وقعوا في الفخ ونشروا الصورة المفبركة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها "دليل براءة" السعودية، وكان من بينهم خالد المطرفي، الصحفي المقرب من الديوان السعودي، والمدير السابق لمكتب قناة العربية في الرياض، الذي نشر الصورة على صفحته بموقع تويتر قبل أن يحذفها لاحقا.

واستشهد النشطاء على موقع تويتر بتغريدة كتبها أمس ضاحي خلفان قال فيها إن الإمارات يمكنها تقديم المساعدة في كشف اختفاء خاشقجي، وبعدها بيوم نشر خلفان الصورة المفبركة مرفقة بعلامة الإعجاب.

https://twitter.com/Dhahi_Khalfan/status/1050354269289897984?ref_src=twsrc%5Etfw

وبعد تداول الصورة على حسابات الإماراتيين والسعوديين كتب مقدم برنامج "جو شو" على صفحته قائلا:

يذكر أن الفريق ضاحي خلفان هو نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وكان قائدا عاما لشرطة دبي ما بين 1980 – 2013، وعضو المجلس التنفيذي في حكومة دبي، وله بعض المؤلفات في كفاءة الأداء الشرطي في غرف العمليات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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