سخرية من ضاحي خلفان بعد نشره صورة مفبركة عن اختفاء خاشقجي

أثارت صورة مفبركة نشرها الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، سخرية واسعة على موقع تويتر، بعدما اعتبرها خلفان دليلا على براءة السعودية من اختطاف الصحفي جمال خاشقجي.

البداية كانت قبل يومين حينما نشر، يوسف حسين، مقدم البرنامج الساخر على قناة التلفزيون العربي "جو شو" الصورة المعدلة على برنامج "فوتوشوب" على صفحته على موقع تويتر، قال فيها:

خدمة للقيادة السعودية .. جيبت لكم بنفسي دليل البراءة .. بس خليكم أذكياء ومتقولوش لحد انها فوتوشوب .#جمال_خاشفجي pic.twitter.com/ePnwwKAevI — Joe (@youssef_hussen) October 9, 2018

الطريف أن الصورة التي نشرها مقدم البرنامج الساخر يظهر فيها أن توقيت خروج خاشقجي من القنصلية هو نفس توقيت دخوله، بالإضافة إلى أن يوسف استبدل رقم السيارة على اللوحة وكتب عليها اسم برنامجه ""Joe show.

لكن بعض النشطاء والمسؤولين السعوديين والإماراتيين وقعوا في الفخ ونشروا الصورة المفبركة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها "دليل براءة" السعودية، وكان من بينهم خالد المطرفي، الصحفي المقرب من الديوان السعودي، والمدير السابق لمكتب قناة العربية في الرياض، الذي نشر الصورة على صفحته بموقع تويتر قبل أن يحذفها لاحقا.

واستشهد النشطاء على موقع تويتر بتغريدة كتبها أمس ضاحي خلفان قال فيها إن الإمارات يمكنها تقديم المساعدة في كشف اختفاء خاشقجي، وبعدها بيوم نشر خلفان الصورة المفبركة مرفقة بعلامة الإعجاب.

https://twitter.com/Dhahi_Khalfan/status/1050354269289897984?ref_src=twsrc%5Etfw

وبعد تداول الصورة على حسابات الإماراتيين والسعوديين كتب مقدم برنامج "جو شو" على صفحته قائلا:

مع تأكيدي على أن الصورة فوتوشوب ووضوحها للأعمى إنها فوتوشوب .. لكن مع نشر مدير قناة العربية ورئيس شرطة دبي سابقاً الصورة.. يأكد لنا الناس دي ازاي بتفكر إعلامياً .. وأمنياً 🤮🤮 pic.twitter.com/IoMp6N1aR9 — Joe (@youssef_hussen) October 11, 2018

يذكر أن الفريق ضاحي خلفان هو نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وكان قائدا عاما لشرطة دبي ما بين 1980 – 2013، وعضو المجلس التنفيذي في حكومة دبي، وله بعض المؤلفات في كفاءة الأداء الشرطي في غرف العمليات.