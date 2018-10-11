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تقرير: صلات جديدة تربط ابن سلمان باختفاء خاشقجي

الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
11/10/2018

كشف صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ولي العهد السعودي يسيطر على شركة تدير الطائرتين اللتين أقلتا فريقا من 15 سعوديا يرجح تورطه في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.

القصة كما أوردتها وول ستريت جورنال
  • نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها ووصفتها بالمطلعة قولها إن الطائرتين من طراز "غلف ستريم" مملوكتان لشركة "سكاي برايم للخدمات الجوية" التي تسيطر عليها الحكومة السعودية في أعقاب حملة شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على رجال أعمال وأمراء ومسؤولين حكوميين العام الماضي.
  • ابن سلمان يسيطر حاليا على الشركة التي تعرف نفسها على أنها "أكبر مشغل للطيران الخاص في الشرق الأوسط".
  • نائب رئيس الشركة امتنع عن التعليق للصحيفة.
  • المحققون الأتراك يصبون تركيزهم على الطائرتين من طراز "غلف ستريم" لكشف تورط السعودية.
  • طائرة سكاي برايم التي تحمل رقم ذيل "إتش زد إس كيه2" هبطت في ساعة مبكرة من يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول وعلى متنها 9 مسؤولين سعوديين، بينما وصل الستة الآخرون على متن رحلات تجارية.
  • لم يمكن تحديد من كان على متن الطائرة الأخرى المملوكة لسكاي برايم والتي هبطت في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول.
  • طائرتا "سكاي برايم" غادرتا إسطنبول في وقت لاحق هذا اليوم وعلى متنهما الفريق السعودي المتورط في اختفاء خاشقجي، ووصلت الطائرتان الرياض يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول بعد توقف إحداهما في دبي والأخرى في القاهرة.
خلفية
  • اختفى خاشقجي منذ الثلاثاء الماضي إثر دخوله للقنصلية السعودية في إسطنبول لإنهاء معاملات ورقية عادية.
  • نقلت وكالة رويترز عن مصادر بالأمن التركي أن الاستنتاجات الأولية تشير إلى أن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية.
  • تنفي السلطات السعودية الاتهامات، وتقول إن خاشقجي غادر القنصلية بعد دقائق من دخول إليها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وول ستريت جورنال
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