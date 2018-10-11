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سياسة

تركيا والسعودية تشكلان مجموعة عمل مشتركة لكشف مصير خاشقجي

الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي
الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي
11/10/2018

أعلنت الرئاسة التركية، الخميس، أن أنقرة والرياض قررتا تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي.

التفاصيل:
  • جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، إلى وكالة الأناضول، تطرق خلاله إلى قضية اختفاء خاشقجي منذ الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
  • قال كالن إنه "تم إقرار تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن جميع جوانب حادثة خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي".

خلفيات:

  • كان الصحفي السعودي خاشقجي قد اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لاستخراج أوراق رسمية نحو الواحدة ظهرا، لكنه لم يخرج من القنصلية، بحسب ما أكدت مصادر أمنية تركية إضافة لخطيبته التي كانت تنتظره خارج مبنى القنصلية.
  • قال مسؤولون في الأمن التركي إن الاستنتاجات الأولية تشير إلى أن خاشقجي قُتل داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول وأن القتل كان مدبرا، حيث تم استدراجه من خلال تحديد موعد مسبق له للقدوم للقنصلية لاستلام أوراقه.
  • بحسب مصادر الأمن التركي فإن خمسة عشر سعوديا، بينهم مسؤولون، وصلوا إلى إسطنبول بطائرتين خاصتين، ودخلوا القنصلية السعودية بالتزامن مع وجود خاشقجي هناك.
  • وفق ما صرحت به مصادر في الأمن التركي فإن خاشقجي قُتل داخل القنصلية ونقل جثمانه إلى خارجها، ليعود بعدها السعوديون الخمسة عشر إلى الدول التي قدموا منها.
  • نفت القنصلية السعودية صحة تلك الرواية ووصفتها بالاتهامات العارية عن الصحة.
المصدر : الأناضول
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