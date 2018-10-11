تركيا والسعودية تشكلان مجموعة عمل مشتركة لكشف مصير خاشقجي

أعلنت الرئاسة التركية، الخميس، أن أنقرة والرياض قررتا تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي.

التفاصيل:

جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، إلى وكالة الأناضول، تطرق خلاله إلى قضية اختفاء خاشقجي منذ الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

قال كالن إنه "تم إقرار تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن جميع جوانب حادثة خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي".

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